Das Motorola Razr war eines der kultigsten Klapp-Handys. Noch in diesem Jahr könnte das Klappdesign ein Comeback feiern. Laut einem Bericht der »Let's Go Digital« kommt das Razr in einer Neuauflage zurück - diesmal aber als faltbares Smartphone.

Die Gerüchte darüber, dass das Razr ein Comeback feiern könnte, werden unter anderem durch ein Patent für das Falt-Smartphone-Design genährt. Eine anonyme Quelle hat »Let's Go Digital« mehr Einblick in den aktuellen Status des Smartphones gegeben.

Bereits in den kommenden Monaten soll das Gerät in den USA erscheinen, in Europa soll es erst im Dezember auf den Markt kommen. Damit könnte das neue Razr den großen Konkurrenten von Samsung und Huawei zuvorkommen.

Sowohl das Galaxy Fold als auch das Mate X stecken weiterhin in der Finalisierung fest. Der eigentliche Release-Termin ist schon überschritten und mehrfach verschoben worden.

Günstiger als die Foldable-Konkurrenz?

Die Informationen über das Erscheinungsdatum des neuen Motorola-Smartphones sind ein wenig überraschend, denn noch hat das US-Unternehmen keine offizielle Ankündigung gemacht. Die Konkurrenz hat dagegen bereits kräftig die Werbetrommel gerührt.

Dabei ist das Razr nach Informationen der Quelle weniger teuer als die Modelle der Konkurrenz. Der Preis des Smartphones soll bei etwa 1.500 US-Dollar liegen, also etwa 1.350 Euro. Das ist deutlich geringer als bei Samsung (2.000 Euro) und Huawei (2.300 Euro).

Das Patent deutet zudem darauf hin, dass das Smartphone auch aufgeklappt deutlich kleiner als die Modelle der Konkurrenz ist. Dafür bleibt es im legendären Razr-Design ein Smartphone für die Hosentasche.

Erste technische Details

Ebenso wie die Information über die möglichen Erscheinungstermine sind auch schon Technikdetails zum neuen Razr geleakt. Dabei bleibt das neue Razr hinter der Konkurrenz zurück. Der Bildschirm ist im aufgeklappten Zustand 6,6 Zoll groß und hat ein OLED-Display mit 2.142 x 876 Pixeln.

Als Hauptprozessor kommt ein Qualcomm Snapdragon 710 zum Einsatz. Der Speicher soll bis maximal 128 GByte fassen, als Arbeitsspeicher kommen je nach Version 4,0 oder 6,0 GByte RAM zum Einsatz. Auch der Akku ist mit 2.730 mAh deutlich kleiner als bei der Konkurrenz.

Mehr Details zur Technik sowie Daten zu Kameras wurden bisher nicht geleakt. Das Razr soll dabei in drei verschiedenen Farben - Weiß, Schwarz und Gold - im Handel erhältlich sein.