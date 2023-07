Mysteriöse Grafikkarte: Auf Facebook ist eine besondere Nvidia-GPU aufgetaucht, die es so nie gab

Eine seltene RTX 3080 Ti ist auf dem Facebook-Marktplatz aufgetaucht, die es so nie gab.

Eines der leidigen Themen der aktuellen Grafikkarten-Generation ist die Videospeicher-Kapazität, die insbesondere in den aktuellen Mittelklasse-GPUs eher dürftig ausfällt.

Dabei benötigen Spiele immer mehr VRAM - gerade in der zumindest laut Steam-Hardware-Umfrage populärer werdenden WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) ist eine zweistellige Speichermenge eigentlich Pflicht.

Von Full-HD bis 4K Wie viel Speicher brauchen Grafikkarten 2023? von Nils Raettig

Dass GPU-Hersteller Nvidia sich dem wachsenden Bedarf schon zur RTX-3000-Generation bewusst war, wird spätestens an den damaligen Plänen zur RTX 3080 Ti ersichtlich.

Denn neben ihrem Release als 12-GByte-Modell wurde diese GPU-Version auch einst mit 20 GByte GDDR6-Speicher geplant. Aus unbekannten Gründen verwarf Nvidia diese Variante allerdings wieder.

Das Problem: Einige Board-Partner haben bereits mit der Produktion der RTX 3080 Ti 20 GByte begonnen und sie in begrenzter Stückzahl fertiggestellt.

MSI RTX 3080 Ti mit 20 GByte zum Verkauf aufgetaucht

Einer dieser Board-Partner ist der Hersteller MSI, der diese RTX 3080 Ti als Suprim-X20-Modell geplant hatte.

Auf dem australischen Facebook-Marktplatz ist diese nun relativ unvermittelt aufgetaucht - zu einem vergleichsweise niedrigen Preis von 1.100 AUD, was umgerechnet etwa 670 Euro sind.

Nvidias aktuellere RTX 4070 kostet mit knapp 610 Euro zwar etwas weniger, sie ist dafür aber auch etwas langsamer und nur mit 12,0 GByte VRAM bestückt. Genau so viel VRAM hat die etwas schnellere RTX 4070 Ti, die allerdings erst ab ungefähr 820 Euro zu haben ist.

Belegt wird die Modellbezeichnung neben dem passenden Aufkleber mit Screenshots von GPU-Z, MSI Afterburner sowie dem Benchmark-Tool 3DMark Timespy.

In diesen Bildern wird auch ersichtlich, welche Specs die nie regulär in den Handel gekommene RTX 3080 TI 20 GByte aufweist. Sie gestalten sich wie folgt:

GA102-Chip mit 10.496 ALUs

20,0 GByte GDDRX6-Speicher mit 320-Bit-Interface

Basistakt 1.450 MHz; Boosttakt 1.990 MHz

Mit einem TimeSpy-Score von gut 21.000 Punkten liegt der Benchmark-Wert der 20-GByte-Version zudem über der durchschnittlichen Punktzahl der regulären RTX 3080 Ti, die etwa 19.600 Punkte erreicht.

Zwar gibt der unbekannte Verkäufer an, dass es sich hierbei tatsächlich um eine OEM und damit funktionstüchtige Version der RTX 3080 Ti handelt, doch ist diese Nennung mit Vorsicht zu genießen.

Schließlich hat Nvidia selbst nie einen offiziellen Treiber-Support für diese GPU-Version herausgegeben, entsprechend schwierig dürfte sich das tatsächliche Spielen mit dieser Grafikkarte gestalten.

Meinung des Redakteurs: Nvidias verpasste Chance

Jusuf Hatic: Es hätte so schön sein können, Nvidia. Eine RTX 3080 Ti mit 20 (in Worten: zwanzig!) GByte GDDR6X-Speicher wäre das perfekte Bindeglied zwischen der regulären 12-GByte-Version und dem damaligen RTX-3090-Flaggschiff gewesen. Zukunftssicher, schnell, und zumindest für jetzige Oberklassenverhältnisse preiseffizient, Kundenherz, was willst du mehr?

Stattdessen bleibt der fade Beigeschmack, dass die 20-GByte-Version bewusst vor Release aus dem Verkehr gezogen wurde, um die aktuellen RTX-40-Karten mit ihren für die geforderte UVP hanebüchenen Speicherkapazitäten besser bewerben zu können.

Und selbst das gelingt mehr schlecht als recht, wenn man beispielsweise die RTX 3060 mit 12 GByte als Vergleichswert zurate zieht. Also Nvidia, wo bleibt meine 20-GByte-Karte?

Wäre die RTX 3080 Ti mit 20 GByte Videospeicher zum Verkaufsschlager oder Rohrkrepierer geworden? Welche der aktuellen RTX-40-GPUs hätte stattdessen - bei gleichbleibender UVP - mit 20 GByte ausgestattet werden sollen, um sich zu lohnen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!