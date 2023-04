Hat Eure Grafikkarte genug Videospeicher? Wir messen in aktuellen Spielen und von Full HD bis 4K nach

Wie viel VRAM eine Grafikkarte haben sollte, wird aktuell viel diskutiert. Anlässe dazu gibt es genug, etwa den Release der neuen Geforce RTX 4070 mit 12 GB oder AMDs jüngsten Blog-Eintrag, der auf Kosten von Nvidia Werbung für Radeon-GPUs mit viel VRAM macht. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Wer eine Nvidia-Grafikkarte kauft, macht einen großen Fehler – findet AMD vor allem aus einem Grund

Wir haben nachgemessen: Insgesamt schauen wir uns in neun aktuellen Spielen an, wie viel VRAM sie mit maximalen Details reservieren. Es handelt sich mit Blick auf die Detailstufe also um ein Worst-Case-Szenario, das sich mit niedrigeren Settings entschärfen lässt, vor allem durch reduzierte Texturdetails.

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass sich zu wenig VRAM unterschiedlich äußern kann. Eine schlechtere Performance ist eine mögliche Folge. Es kann aber auch zu deutlich unschärferen Texturen kommen, die erst spät nachladen. Im schlimmsten Fall geschieht beides. Aber was sagen unsere Messungen konkret?

VRAM-Belegung in Full HD (1920x1080)

Wir beginnen unseren Blick auf den VRAM-Reservierung von Spielen mit der vergleichsweise genügsamen Full-HD-Auflösung. Grundsätzlich gilt: Je höher die Auflösung und die Detailstufe, desto mehr Videospeicher wird benötigt. Auch Raytracing treibt den VRAM-Bedarf nochmal in die Höhe.

Beachtet beim Blick auf die Werte, dass sie zunächst nur die VRAM-Reservierung angeben, wenn sehr viel Videospeicher vorhanden ist. Genauer gesagt messen wir mit einer Geforce RTX 4090, die über 24,0 GByte verfügt. Die weiteren Hauptkomponenten sind AMDs Ryzen 7 5800X3D sowie 32,0 GByte DDR5-RAM.

Dass so viel Videospeicher wie hier angegeben reserviert wird, bedeutet außerdem nicht automatisch, dass es mit etwas weniger VRAM direkt zu störenden Problemen kommt. Eine grobe Richtung geben die Werte aber dennoch vor.

Im Schnitt messen wir bereits in Full HD eine Reservierung von 8,0 GByte. Dabei gibt es sowohl einzelne Titel wie Age of Empires 4 oder Anno 1800, die nur knapp über der Grenze von 4,0 GByte liegen als auch Spiele wie Call of Duty oder Hogwarts Legacy, die schon in Full HD an der Grenze von 12,0 GByte kratzen.

Unsere Empfehlung für Full HD: Um ganz auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt sich für das Spielen in Full HD eine Grafikkarte mit 12,0 GByte VRAM. Wer damit leben kann, in besonders fordernden Spielen die Texturdetails etwas zu reduzieren, der kommt auch mit 10,0 oder 8,0 GByte noch gut zu Recht. Sogar 6,0 GByte können oft noch genügen, zukunftssicher ist das aber nicht.

VRAM-Belegung in WQHD (2560x1440)

Gehen wir eine Stufe höher in Form der WQHD-Auflösung, klettert der VRAM-Bedarf erwartungsgemäß ein Stück nach oben, allzu groß ist die Veränderung im Schnitt aber nicht: Über alle getesteten Spiele hinweg kommen wir nun auf einen Bedarf von 9,0 GByte statt 8,0 GByte.

Dabei ist vor allem die Pixelmenge wichtig, die in WQHD relativ moderat steigt. Während es in Full HD knapp 2,1 Millionen Pixel sind, kommt WQHD auf etwa 3,7 Millionen Pixel. Nochmal klar stärker ist der Anstieg beim Wechsel zur 4K-Auflösung, die 8,3 Millionen Pixel darstellt.

In WQHD rückt die Grenze von 12,0 GByte nochmal in einigen Spielen näher, etwa in The Last of Us oder in Cyberpunk mit dem neuen und sehr fordernden Overdrive-Modus. Außerdem kratzt F1 2022 nun an der Grenze zu 8,0 GByte und Returnal überschreitet sie.

Unsere Empfehlung für WQHD: Spielt ihr in 2560x1440, wird eine Grafikkarte mit mehr als 10,0 GByte VRAM nochmal wichtiger als in Full HD, wenn es stets maximale Details samt Raytracing sein sollen. In den meisten Fällen kommt ihr mit 12,0 GByte aber noch gut aus. Weniger als 8,0 GByte empfehlen wir für das Spielen in WQHD generell nicht mehr.

VRAM-Belegung in 4K (3840x2160)

Der Wechsel zu der besonders fordernden 4K-Auflösung macht sich auch bei der Reservierung des Videospeichers deutlich bemerkbar. Im Durchschnitt steigt der Bedarf unserer Testtitel von 9,0 auf knapp über 11,0 GByte an.

Teilweise kratzen die Spiele jetzt sogar an der Grenze zu 16,0 GByte beziehungsweise erreichen sie wie im Falle von Cyberpunk im Overdrive-Modus. Gleichzeitig ist eine VRAM-Reservierung unterhalb von 8,0 GByte nur noch in drei von zehn Messungen gegeben.

Unsere Empfehlung für 4K: Wer in 3840x2160 Pixeln möglichst sorgenfrei spielen will, der braucht eine Grafikkarte mit 16,0 GByte Videospeicher. Es ist zwar durchaus möglich, oftmals auch mit 12,0 GByte noch seinen (flüssigen) Spielspaß zu haben, spätestens bei etwas gesenkten Details. Unterhalb dieser Grenze kann es aber in Zukunft immer öfter zu Problem kommen, wenn ihr in 4K zockt.

Geht es um den Speicherbedarf von Spielen, kann auch der Arbeitsspeicher ein wichtiger Faktor sein. Wie viel RAM ihr heutzutage beim Zocken benötigt, haben wir uns erst vor kurzem angesehen. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel:

Wie viel Arbeitsspeicher braucht man 2023? Wir testen 8 GB vs. 16 GB vs. 32 GB in Spielen

Wie sind eure Erfahrungen mit Blick auf den VRAM-Bedarf von Spielen? Seid ihr dabei zuletzt häufiger auf Probleme gestoßen? Welche Grafikkarte beziehungsweise wie viel Videospeicher besitzt ihr? Und wie seht ihr die jüngste Entwicklung, dass PC-Spiele immer häufiger nicht nur mit einem hohen VRAM-Bedarf erscheinen, sondern auch mit technischen Problemen behaftet? Schreibt es gerne in die Kommentare!