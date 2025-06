Frau findet CD mit der Aufschrift »gratis aus der Nachbarschaft« im Briefkasten – und ist nicht die einzige

Unbekannte Datenträger solltet ihr nicht einfach so abspielen, da sie Viren oder Malware enthalten können. (Bild: Anjar G - adobe.stock.com)

Eine junge Frau fand eine CD mit Stickern darauf in ihrem Briefkasten. Sie wusste weder, woher der Datenträger kam, noch was sich darauf befand. Über diesen Fall berichteten wir Ende Mai.

Das befand sich auf der CD: Neben dem originalen TikTok-Video, zeigte die junge Frau auch, was der Datenträger enthielt.

Insgesamt befinden sich 62 Tracks auf der CD, unter anderem von Lady Gaga, Andrea Berg und Wir sind Helden.

Zu hören sind diverse Pop- und Schlager-Songs.

Auf der Scheibe sind auch Ausschnitte aus Comedy-Auftritten oder Gags.

Unterm Strich also nichts Gefährliches. In einem dritten Video berichtete die TikTokerin dann, dass sie bei der Recherche auf Facebook auf eine Jahre zurückliegende Aktion von Trauzeugen stieß, die solche CDs im Rahmen einer Hochzeit gebrannt und verteilt haben.

Noch mehr CDs aufgetaucht

Kurz nach dem wir über den Fall berichtet hatten, lud die Frau ein weiteres Video auf TikTok hoch und gab ein interessantes Update zu ihrem Fall.

Das ist passiert: Im Zuge ihrer ersten Videos meldeten sich über Instagram mehrere Leute bei ihr, die eine ähnliche CD im Briefkasten hatten und das mit Bildern belegen. Dabei kam heraus:

Die Aufschrift »aus der Nachbarschaft« ist irreführend. Die Personen, die sich bei ihr meldeten, kamen alle aus »verschiedenen Ecken« Kölns.

Die geschwungene Handschrift suggeriert, dass die CDs oder zumindest die Botschaften auf der Einweghülle von derselben Person geschrieben wurden.

Nicht alle CDs sind auf Rohlinge derselben Firma gebrannt.

Die CDs unterscheiden sich in Titel und Beklebung voneinander.

Besonders interessant: Die CDs scheinen alle unterschiedlich alt zu sein. Von vier Exemplaren von weiteren Finderinnen und Findern stammen zwei aus 2020 und nur eine weitere aus 2025. Bei der vierten steht kein Jahr dabei.

In den Kommentaren schreibt Nutzerin, dass auch sie eine solche CD bekommen hat, allerdings ohne Beweis.

Woher kommen die CDs

Das bleibt nach wie vor ein Rätsel. Da es sich auf eine bestimmte Stadt konzentriert, kann die Vermutung der TikTokerin durchaus naheliegen, dass es sich um eine Hochzeitsaktion handelt oder womöglich um einen Streich.

Sollte man fremde CDs oder USB-Sticks ausprobieren?

Wir empfehlen ganz klar: ignoriert solche Datenträger. Ganz egal ob CD oder USB-Stick, wenn ihr den Inhalt oder Urheber nicht kennt, ist es besser, ihr entsorgt den Datenträger.

Im Grunde genommen hat die Frau den sichersten Weg gewählt und die CD in einen Player gelegt. Da sie die Scheibe nicht auch an einem PC ausspielt, wissen wir nicht, ob sich noch weitere Nicht-Audio-Daten darauf befinden.

Das kann im schlimmsten Fall passieren:

Software-Schäden: Auf einem Datenträger kann sich immer irgendeine Form von Malware befinden, die beim direkten Anschließen oder Einlegen für Schäden an eurem Endgerät sorgen können

Auf einem Datenträger kann sich immer irgendeine Form von Malware befinden, die beim direkten Anschließen oder Einlegen für Schäden an eurem Endgerät sorgen können Hardware-Schäden: Bei einer CD kann da nichts passieren, aber im Falle von USB-Sticks könnte es sich um sogenannte USB-Killer handeln, die beim Anstecken durch Hochspannungsimpulse für irreparable Schäden am Gerät sorgen können.

In der Vergangenheit gab es auch mindestens einen Fall, in denen mysteriöse DVDs in Briefkästen geworfen wurden. 2019 warnte die Polizei in Braunschweig davor (via Regional Heute).

Es wirkt nicht so, als liege der Aktion ein Betrugsfall zugrunde. Sollte ihr auf einen fremden Datenträger stoßen, egal ob CD, DVD oder USB-Stick, seid ihr gut beraten, sie am besten zu ignorieren.

Was glaubt ihr, steckt hinter der Aktion? Hattet ihr auch schon eine solche CD im Briefkasten? Schreibt es gerne in die Kommentare.