Nach Apple-Kritik an Facebook - Manager sollen keine iPhones mehr nutzen

Apple-CEO Tim Cook hatte Facebook schon vor Monaten in einem Interview mit dem Sender MSNBC stark für das Eindringen des sozialen Netzwerks in das Privatleben der Nutzer kritisiert. Privatsphäre sei für Apple ein Menschenrecht und ein Bürgerrecht. Apple mache absichtlich die Daten der Kunden nicht zu einem Geschäft.

Zu diesem Zeitpunkt war der Cambridge-Analytica-Skandal in den Schlagzeilen und Cook wurde gefragt, wie er an Stelle von Zuckerberg damit umgehen würde. Cook antwortete nur, dass er sich nie in so einer Lage befinden würde. Das hatte schon damals für eine harsche Antwort von Zuckerberg gesorgt, in der er vor einer Art Stockholm-Syndrom warnte, wenn Unternehmen, die besonders viel Geld von Kunden verlangen, diese davon überzeugten, sich auch mehr um sie zu kümmern. Das sei lächerlich.

In einem sehr langen Artikel zu der damaligen Krise rund um die Datenskandale von Facebook schreibt die New York Times auch, dass Zuckerberg so verärgert über die Aussagen von Cook gewesen wäre, dass der dem Facebook-Management befahl, nur noch Smartphones mit Android zu verwenden. Android habe als Betriebssystem ohnehin viel mehr Nutzer als Apple.

The Verge schreibt dazu, dass es zwar keine Bestätigung für diese Anweisung gebe, aber die Entscheidung tatsächlich sinnvoll und logisch sei. Android sei das dominante Betriebssystem außerhalb der USA und auch andere Unternehmen hätten ihre Angestellten schon dazu angeregt, Android zu verwenden. Die Anweisung von Zuckerberg hingegen scheint bei vielen leitenden Angestellten von Facebook auf taube Ohren gefallen zu sein. Bei Twitter sind laut The Verge noch viele mit iPhones unterwegs - eventuell aber auch nur privat.

