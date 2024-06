Die nächste Xbox könnte einen starken Fokus auf KI-Features legen - auch Copilot soll an Bord sein

Mit der nächsten Xbox könnte Microsoft einen Fokus auf KI legen

Microsofts nächste Xbox Konsole könnte den gleichen Weg gehen, den Microsoft momentan mit Copilot+ PCs beschreitet. Laut den Angaben eines Brancheninsiders wird Microsofts nächste Xbox Konsole mit einem KI-Prozessor ausgestattet, um künstliche Intelligenz zu integrieren.

Gut zu wissen: KI-Prozessoren sind optimierte Chips, die lokal auf dem Gerät Prozesse der künstlichen Intelligenz beschleunigen oder ermöglichen.

Laut dem Brancheninsider Jez Corden wird die nächste Xbox solch einen Chip besitzen. Dieser könnte dann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.

Corden nennt zwei spezifische Anwendungsmöglichkeiten:

Automatische Superauflösung (Auto SR), um Bildfrequenzen zu erhöhen und das Spielerlebnis zu steigern.

(Auto SR), um Bildfrequenzen zu erhöhen und das Spielerlebnis zu steigern. Copilot KI mit der Xbox Anwender kommunizieren können, zum Beispiel um Tipps zu Spielen zu bekommen.

Der neue KI-Chip wird laut Corden voraussichtlich von AMD gefertigt werden. AMD hat kürzlich ein Update für Xbox und Playstation herausgebracht, welches die Bildwiederholrate laut ersten Tests deutlich steigert. Auto SR würde über den KI-Prozessor abgedeckt werden, was andere Prozessoren entlastet.

Microsoft setzt den Fokus auf Copilot

Microsoft hat Copilot bereits in eine Reihe von Produkten integriert. Neben der Integration in Windows gibt es Copilot auch als Webversion, als mobile Apps, in Microsoft Office und in der Cloud.

Die kürzlich vorgestellten Copilot+ PCs könnten dabei eine Blaupause für Microsofts Xbox Pläne bilden. Die PCs benötigen einen KI-Prozessor für exklusive Funktionen wie Windows Recall.

Recall erstellt Aufnahmen des Bildschirms und speichert diese lokal auf dem System. Mithilfe des KI-Chips können Anwender dann die Inhalte durchsuchen oder weiterverarbeiten.

Die Meinung der Gamestar-Community zu Recall ist eindeutig. Nur 3 Prozent sehen Recall sehr oder eher positive. Die Mehrheit, 93 Prozent, sieht die Funktion sehr negativ oder eher negativ.

Eine Funktion wie Recall dürfte auf Konsolen eine untergeordnete Rolle spielen, vor allem auch, weil sie eine Menge Speicherplatz benötigt.

Was haltet ihr von KI-Konsolen und den möglichen Funktionen, die diese bieten könnten? Schreibt uns gerne einen Kommentar dazu!