Wann erscheint Starfield? Wir nehmen eine raffinierte Fan-Theorie unter die Lupe

Auf die Frage »Wann erscheint Starfield?« antwortet Entwickler Bethesda bisher mit einem Augenzwinkern und der Jahreszahl 2023. Natürlich wüssten wir es alle gerne genauer. Man könnte jetzt versuchen, in Sternbildern vage Hinweise zu finden oder mittels Teleskop ins Hauptquartier der Devs zu spähen - aber vielleicht können wir uns die Mühe sparen, denn ein paar Fans mit Spürnase haben eine wilde Theorie aufgestellt.

Zieht euch einen Helm auf und vergesst die warmen Ohrenschützer nicht, wir tauchen mal kurz gemeinsam in die wundersamen Weiten von Reddit ab.

Was Starfield mit dem ersten Flugzeug zu tun hat

So lautet die Theorie: Starfield soll am 23. März 2023 erscheinen. Okay, soweit, so gewagt - auf welcher Basis steht diese Idee? Ein Blick in die Geschichtsbücher bringt Licht ins Dunkel: An diesem Datum haben die Brüder Wright das Patent für ihr allererstes Flugzeug eingereicht. Und zwar im Jahr 1903, also genau 120 Jahre vor dem angeblichen Release von Starfield.

Wer waren die Brüder Wright? Wilbur und Orvile Wright waren Pioniere der Luftfahrt, die bereits in ihrer Kindheit vom Fliegen fasziniert waren. Sie waren überzeugt, dass Menschen sich mithilfe von Maschinen in die Lüfte schwingen könnten und erfanden zunächst Gleitflieger, später auch motorbetriebene Flugzeuge.

Klingt erstmal nach einer ziemlich konstruierten Idee, aber blättert noch nicht zum Horoskop weiter. Denn es gibt tatsächlich einen konkreten Hinweis auf einen Zusammenhang im offiziellen Gameplay-Trailer, den die Kollegen von PCGamesN entdeckt haben. Ganz kurz ist bei Minute 2:16 eine Nummer auf dem Schiff zu sehen, das ihr steuern sollt: SV 821,393. Und exakt diese Zahlenfolge steht auf dem bereits erwähnten Patent der Brüder Wright!

Natürlich könnte es auch einfach ein kleines Easter Egg sein, das nichts mit dem Release-Datum zu tun hat. Es ist ja auch grundsätzlich fraglich, ob das neue Release-Datum überhaupt schon feststand, als der Trailer erstellt wurde.

Aber die Puzzlestücke passen schon erstaunlich gut zusammen. In den Kommentaren weisen viele darauf hin, dass 3-23-23 (die amerikanische Schreibweise des angeblichen Release-Datums) eine Zahlenfolge ergibt, die Todd Howard ziemlich gut gefallen dürfte und an Skyrims berühmtes 11-11-11 erinnert. Eigentlich hätte Starfield am 11.11.22 erscheinen sollen, wurde dann aber verschoben.

In unserer riesigen Preview erfahrt ihr jetzt schon alles, was ihr vor dem Release wissen müsst:

132 63 Mehr zum Thema Starfield: Unsere Mega-Preview zum Rollenspiel

Ist die Release-Theorie haltbar?

Der 23. März 2023 kursiert jetzt durch Podcasts, Reddit-Threads und Kommentarspalten, aber ist das überhaupt ein glaubwürdiges Datum? Vom reinen Symbolgehalt her sicherlich. Allerdings würde die Verschiebung den Entwicklern dann nur vier Monate mehr Zeit verschaffen, was angesichts der schieren Größe des Starfield-Universums nicht allzu viel Spielraum ist.

Wir würden euch dazu raten, den Tag mal im Kalender zu markieren, aber seid nicht zu enttäuscht, falls es doch länger dauert. Ihr könnt dann ja immerhin ein paar Papierflieger sausen lassen, um die Gebrüder Wright zu würdigen.