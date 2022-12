Dem Mond so nah wie selten: Nasa-Sonde Orion schießt atemberaubendes Foto, bei dem die Erde nahezu unsichtbar ist

Es gibt Aussichten, die kann man nicht kaufen – auch nicht mit Mastercard. In diese Kategorie fällt das Bild, das uns kürzlich aus dem Weltraum zugeschickt wurde. Absender ist die Raumkapsel Orion, ihres Zeichens im Auftrag der NASA-Mission Artemis-1 unterwegs und derzeit auf dem Heimweg befindlich.

Und diese Heimkehr hat fast schon Event-Charakter. Die NASA veranstaltet sogar Live-Streams bei YouTube, wenn wichtige Manöver der Raumkapsel anstehen. Auch am 5. Dezember 2022 fand ein solcher Stream statt. Der Anlass war die stärkste Triebwerkszündung der gesamten Mission. Dabei entstand auch ein atemberaubender Schnappschuss.

Den Mond aus nächster Nähe abgelichtet

Wenn wir aus nächster Nähe schreiben, müsst ihr diese Angabe natürlich unter, ähm, intergalaktischen Maßstäben betrachten. Denn in dem Moment, als sich Orion dem Mond während des Manövers ganz nahe befand, betrug die Distanz noch immer rund 127 Kilometer. Aber wir haben euch eine spektakuläre Aufnahme versprochen, also hier, schaut zunächst einmal selbst:

Zurück zur Triebwerkszündung: Orion musste diesmal den Hauptantrieb von der Leine lassen. Insgesamt 3 Minuten und 27 Sekunden dauert es, dann hatte die Kapsel eine Geschwindigkeit von stolzen 1054 km/h erreicht. Vorher nutzte Orion die Gravitation des Mondes, um erfolgreich ein Wendemanöver zu absolvieren und dabei kostbaren Treibstoff zu sparen. Nun lautet das nächste Reiseziel: Heimat Erde.

Und wozu das alles? Am 11. Dezember 2022 soll Orion laut der NASA heißer und schneller als je zuvor in die Erdatmosphäre eindringen und schlussendlich eine Wasserlandung durchführen. Das sei laut NASA-Administrator Bill Nelson der ultimative Test , bevor man für zukünftige Flüge Astronauten an Bord lässt.

Wer nun Lust darauf bekommen hat, sich das Manöver vom 5. Dezember 2022 in voller Länge anzuschauen, findet hier den Livestream der NASA in voller Länge:

Weitere Infos zu der gesamten Artemis-Mission sowie dem in diesem Artikel geschilderten Flugmanöver findet ihr auf dem offiziellen NASA-Blog. Wenn euch eher der Sinn nach weiteren beeindruckenden Bildern steht, solltet ihr hingegen in der offiziellen Video- und Bildergalerie vorbeischauen.

Und natürlich haben wir auch was für die Spielkinder unter euch. Wer schon immer mal auf eigene Faust den Weltraum erkunden wollte, muss nicht auf Starfield warten oder No Man's Sky anschmeißen, sondern kann sogar auf ein offizielles Tool der NASA zurückgreifen:

Was sagt ihr zu der neuen Aufnahme der Orion-Kapsel? Beeindruckend oder in euren Augen doch eher unspektakulär? Würdet ihr noch zu Lebzeiten gerne mal über die Mondoberfläche spazieren? Schreibt es uns eure Gedanken zu diesem Thema gerne in die Kommentare!