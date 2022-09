Der Weltraum, unendliche Weiten. Was Star Trek schon vor Jahrzehnten erkannte, ist heute noch genauso wahr: Das All ist riesig, wunderschön und auch ein wenig unheimlich. Allein in unserem Sonnensystem steckt so viel, was wir noch nicht wissen. Ein großer Teil unseres bisherigen Wissens erfahrt ihr aber in der neuen Browser-Simulation der NASA.

Was steckt hinter der Browser-Simulation?

Die amerikanische Luft- und Weltraumbehörde, besser bekannt unter der Abkürzung NASA, hat auf ihrer Webseite eine schicke, erstaunlich detaillierte Simulation für alle Internetnutzer zugänglich gemacht - völlig kostenlos und ohne, dass ihr etwas downloaden müsst.

Welche Features dahinterstecken, haben wir euch hier mal aufgelistet:

Echtzeit-Bewegung: Ihr könnt euch die Standorte der Planeten, Asteroiden, Kometen und Satelliten live ansehen. Wollt ihr wissen, wo sich die Venus in zwei Tagen befindet? Kein Problem! Ihr könnt einen beliebigen Tag unten am Bildschirm eingeben und schon ändern sich die Positionen aller Körper an die richtige Stelle.

Mit dem Regler unten am Bildschirm könnt ihr im Zeitraffer auch die Bewegungen der Planeten und aller anderen Dinge im Sonnensystem begutachten.

Die Planeten: Ihr könnt auf jeden der Planeten klicken, euch die Oberfläche ansehen und auf der linken Seite des Bildschirms allerlei Informationen dazu nachlesen. Ihr seht die Missionen, die sich um den Planeten drehten und könnt euch auch dazu schlau machen.

Aber auch die anderen Flugkörper kann man aus der Nähe betrachten. Besonders die Satelliten sind schön dargestellt, natürlich auch mit zusätzlichen Informationen auf der linken Seite des Bildschirms.

Befindet ihr euch in der Übersicht des Sonnensystems, findet ihr auf der linken Seite vier spannende Themenfelder, die besonders unter die Lupe genommen wurden. Darunter befinden sich auch die bis heute andauernde Voyager-Mission. Die Animationen: Zu manchen Themen könnt ihr auch dabei zusehen, wie beispielsweise die Mars-Rover auf den Planeten gelangen. Ihr könnt unten im Bild vor- und zurückspulen, während sich ebenfalls auf der linken Seite zahlreiche Informationen finden.

Die Browser-Simulation steckt voller Wissen, wodurch sich eingefleischte Weltraum-Fans sicherlich stundenlang auf der Seite aufhalten können.

Was haltet ihr von der Simulation? Könnt ihr der NASA-Webseite etwas abgewinnen oder ist sie euch trotz schicker Animationen etwas zu trocken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!