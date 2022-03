Netflix im April 2022: Alle Filme und Serien im Überblick

Der April 2022 beschert Netflix-Abonnenten einen ganzen Schwung neuer Filme und Serien - darunter natürlich jede Menge Komödien passend zum 1. April. Falls ihr euch zufällig sechs deutsche Comedy-Filme hintereinander reinziehen wollt, dann versetzen euch die bayerischen Eberhof-Krimis wahrscheinlich in den blau-weißen siebten Himmel.

Aber auch Drama- und Actionfans werden mit hochkarätigem Nachschub versorgt: Aquaman, Better Call Saul und Bohemian Rhapsody sind nur einige der großen Titel. Sämtliche Neuerscheinungen findet ihr unten in unserer Liste. Kommen wir erstmal zu den Netflix-Highlights des Monats.

Neue Film- und Serien-Highlights im April 2022

Better Call Saul – Staffel 6: Das Spin-Off zur Kultserie Breaking Bad hat inzwischen selbst Kultstatus erreicht. Jetzt steht das große Finale der Serie bevor: Die Wandlung des ehrgeizigen Jurastudenten Jimmy McGill zum skrupellosen Anwalt Saul Goodman wird in Season 6 vollendet. Allerdings sehen wir im April erst den Anfang vom Ende, denn die Staffel erscheint in zwei Teilen - also müsst ihr euch für die allerletzten Folgen noch bis zum 11. Juli 2022 gedulden.

Bohemian Rhapsody: Dieser Film basiert auf der wahren Geschichte der Ausnahmeband Queen. Rami Malek spielt Freddie Mercury, der mit seinen drei Bandkollegen schnell berühmt und erfolgreich wird. Aber nicht alles sieht rosig aus, hinter den Kulissen spielen sich Dramen ab: Freddie hadert mit sich und seiner Homosexualität, startet schließlich eine Solo-Karriere - und erfährt schließlich, dass er an AIDS erkrankt ist. Vor seinem Tod will er noch einen letzten legendären Auftritt hinlegen.

Alle neuen Filme bei Netflix im April 2022

Ab 1. April

Ab 6. April

21 Bridges

Furioza

Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit!

Ab 8. April

Ab 10. April

Ab 15. April

Ab 16. April

Ab 19. April

Ab 20. April

Ab 22. April

Because of you

Ab 25. April

Ab 27. April

Silverton Siege

Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder

Ab 29. April

Rumspringa

Amor de madre

Alle neuen Serien bei Netflix im April 2022

Ab 1. April

The Last Bus, Staffel 1

The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt, Staffel 2

Abby Hatcher, Staffel 2

Ab 6. April

The Ultimatum, Staffel 1

Jimmy Savile: Eine britische Horror-Story

Ab 8. April

Élite, Staffel 5

Tiger & Bunny, Staffel 2

Dirty Lines, Staffel 1

Grünes Ei mit Speck, Staffel 2

Ab 9. April

Tomorrow, Staffel 1

Ab 12. April

Hard Cell, Staffel 1

Die tierischen Fälle von Kit und Sam, Staffel 1

Ab 13. April

Our Great National Parks, Staffel 1

Als Schwiegermutter einzog, Staffel 1

Beinahe glücklich, Staffel 2

Ab 14. April

Ultraman, Staffel 2

Ab 15. April

Anatomie eines Skandals

Die Rache einer Mutter, Staffel 1

LEGO City, Staffel 4

LEGO Friends: Freundinnen auf Mission

Ab 19. April

Better Call Saul, Staffel 6 (Teil 1)

Pacific Rim: The Black, Staffel 2

Battle Kitty, Staffel 1

Ab 20. April

Matrjoschka, Staffel 2

Herzschlag, Staffel 1

Yakamoz S-245, Staffel 1

Ab 21. April

He’s Expecting

Ab 22. April

Heartstopper, Staffel 1

Selling Sunset, Staffel 5

Léas sieben Leben, Staffel 1

Ab 27. April

Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken, Staffel 1

Ab 29. April

Ozark, Staffel 4 (Teil 2)

Grace and Frankie, Staffel 7 (Teil 2)

Ab 30. April

Close Enough, Staffel 2

Ist im April bei Netflix was für euch dabei? Freut ihr euch auf den Comedy-Monat oder haltet ihr euch eher an die ernsthafteren Filme und Serien? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren hören.