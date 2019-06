Netflix empfiehlt Smart-TVs nach eigenen Kriterien

Wer den Videostreaming-Dienst Netflix optimal genießen möchte, kann mittlerweile aus einer großen Fülle an Möglichkeiten wählen - ganz gleich ob mobil auf dem Tablet, am PC, auf der Konsole oder am Smart-TV, der Auswahl des Wiedergabegeräts sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Sucht man aber nach dem optimalen Fernseher für eine gediegene Runde Netflix-Streaming, dann will der Dienst auch hier die passende Lösung parat haben.

Denn Netflix hat erneut eine Liste veröffentlicht, die eine gewisse Anzahl aktueller, zum Streaming empfohlener Smart-TVs enthält (via ComputerBase). Diese Liste beschränkt sich allerdings auf drei Hersteller, namentlich Samsung, Sony und Panasonic. Die OLED-Geräte von LG bleiben außen vor.

Konkret empfiehlt Netflix die folgenden Fernseher-Modelle:

Samsung: Q950R, Q90R, Q80R/Q85R, Q70R, Q60R, The Frame (2019), The Serif (2019), RU8000

Sony: A9G/AG9, X95G/XG95, X85G/XG85

Panasonic: GX920, GXW945, GX942E, GXW904, GXT936, GXF937, GXN938, GXX939, GXR900, GXT886, GXF887, GXN888, GXX889, GXW804, GXM835, GX800E, GX810E, GX820E, GX830E, GX800B, GX820B

Damit Smart-TVs eine Empfehlung durch Netflix erhalten, müssen sie mindestens fünf von insgesamt sieben Wertungskriterien erfüllen. Diese Kriterien teilt der Dienst in die Kategorien Faster, Easier und Better ein:

Faster : Der Fernseher wacht sofort auf und hat sich die zuletzt genutzte App gemerkt (»Instant On«). Außerdem öffnet sich Netflix besonders schnell, egal, was man vorher getan hat.

: Der Fernseher wacht sofort auf und hat sich die zuletzt genutzte App gemerkt (»Instant On«). Außerdem öffnet sich Netflix besonders schnell, egal, was man vorher getan hat. Easier : Die Fernbedienung besitzt einen dedizierten Netflix-Button und die Netflix-App ist einfach zu finden und zu öffnen.

: Die Fernbedienung besitzt einen dedizierten Netflix-Button und die Netflix-App ist einfach zu finden und zu öffnen. Better: Das Smart-TV zeigt immer die aktuellsten Netflix-Sendungen an, es besitzt ein hochauflösendes Netflix-Interface und verfügt über die neueste Version der Netflix-App.

Wer einen von Netflix empfohlenen Fernseher kauft, soll sich darauf verlassen können, dass folgende Merkmale garantiert erfüllt sind:

Nutzer können Netflix innerhalb weniger Sekunden aufrufen.

Der Wechsel zwischen verschiedenen Apps ist einfach und schnell möglich.

Man bekommt die neueste Version von Netflix .

. Man hat Zugang zu den aktuellsten Netflix-Features.

Unter anderem soll auf den empfohlenen Smart-Fernsehern der Ladebildschirm nach der Auswahl des Netflix-Profils entfallen, weil der Fernseher die entsprechenden Inhalte bereits im Hintergrund geladen hat.

Weitere Informationen zur Netflix-TV-Liste findet ihr auf der offiziellen Support-Webseite.