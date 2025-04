Netflix: Wenn ihr Filme und Serien auf Englisch schaut, werdet ihr eine neue Funktion lieben

Eine neue Untertitel-Option wird für kommende Titel verfügbar sein.

Ihr schaut Filme und Serien auf Englisch und mit Untertiteln? Dann wird euch das kommende Update auf Netflix vermutlich begeistern.

Netflix stellt damit eine zusätzliche Option für Untertitel in Englisch bereit, in der nur noch Gesprochenes zu lesen ist. Das machte der Anbieter in einem Blog-Eintrag selbst bekannt.

So ist es bisher: Wer englische Inhalte mit englischen Untertiteln schaut, etwa, um Akzente besser zu verstehen oder weil die Tonmischung nicht gut ist, muss mit zusätzlichen Beschreibungen vorliebnehmen.

In eckige Klammern gesetzt stehen bei Untertiteln für Schwerhörige immer Umgebungsbeschreibungen. (Bild: Netflix, CBC)

Das wird sich ändern: Bei der neuen Einstellung wird als Untertitel nur noch ausgegeben, was Figuren tatsächlich sprechen. Es sind also lediglich Übersetzungen zu Dialogen zu sehen.

Beschreibungen wie »[Vogelgezwitscher]« oder »[Tür öffnet sich]« sind für Zuschauer gedacht, die schwerhörig sind.

Untertitel ohne Beschreibungen für Hörgeschädigte wird es in einer zusätzlichen Option geben. (Bild: Netflix)

Die Option wird es auch für andere Sprachen geben, die ebenfalls Untertitel für Schwerhörige anbieten.

Wann wird es die neuen Untertitel geben?

Zum ersten Mal gab es die neuen Untertitel mit der fünften Staffel der Serie »You«. Ob die Einstellung standardmäßig bei jedem neuen Titel wie beispielsweise die kommende zweite Staffel von »Wednesday« zur Verfügung steht oder nachträglich nachgereicht wird, ist nicht bekannt.

Laut einer YouGov-Umfrage vom Januar 2025 schauen 40 Prozent der Zuschauer Filme und Serien nie in Englisch, wenn es sie auch auf Deutsch gibt.

19 Prozent geben an, selten auf Englisch zu schauen.

17 Prozent genießen Inhalte manchmal in Englisch.

11 Prozent schauen Filme und Serien oft auf Englisch.

5 Prozent verzichten ganz auf Deutsch.

