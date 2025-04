Netflix: Alle neuen Filme und Serien im Mai 2025 - eines der kreativsten und abwechslungsreichsten Sci-Fi-Highlights geht in die vierte Runde

Der Mai auf Netflix bringt sogar gefühlslose Maschinen zum lächeln. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die aktuelle Übersicht für April 2025 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im Mai 2025: Love, Death & Robots - Staffel 4

Genre : Animation/Sci-Fi

: Animation/Sci-Fi Creator : Tim Miller

: Tim Miller Serienstart : 2019

: 2019 Staffeln : 4

: 4 Auf Netflix ab: 15. Mai 2025

Die animierte Sci-Fi-Anthologie Love, Death & Robots erzählt in jeder Episode eine neue Geschichte rund um Roboter und künstliche Intelligenzen. Dabei sind in puncto Genre keine Grenzen gesetzt und ihr bekommt Krimis, Komödien, Romanzen und Horror-Abenteuer vorgesetzt. Jede Folge stammt von einem anderen Animationsstudio, wodurch auch der Animationsstil stets wechselt.

Love, Death & Robots Staffel 4 besteht aus zehn Episoden, die alle gleichzeitig am 15. Mai 2025 auf Netflix veröffentlicht werden.

Die Idee der Serie stammt von Tim Miller, der unter anderem für die Action-Komödien Deadpool und Sonic the Hedgehog verantwortlich ist. Außerdem schuf er zusammen mit Amazon die Videospiel-Anthologie-Serie Secret Level, die ein ähnliches Konzept wie Love, Death & Robots verfolgt.

1:01 Love, Death & Robots - Staffel 4 hält zehn neue Geschichten aus dem Sci-Fi-Universum bereit

Neue Filme bei Netflix im Mai 2025

3:16 Venom 3: Im ersten Trailer lädt Tom Hardy als Marvel-Anti-Held zum letzten Tanz

Neue Serien bei Netflix im Mai 2025

Mit Venom 3: The Last Dance könnt ihr im Mai auf Netflix den letzten erfolgreichen Film des Sony's Spider-Man Universe aka SSU erleben. Den tatsächlichen Abschluss machte der Antihelden-Film Kraven the Hunter mit Bullet-Train-Star Aaron Taylor-Johnson. Unser Redakteur Vali hat an dem Action-Spektakel jedoch kein gutes Haar gelassen. Seine spoilerfreie Review findet ihr in der Box oben.