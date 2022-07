Die neueste Netflix-Funktion könnt ihr nicht sehen, sondern nur hören

Spitzt die Lauscher, es gibt was auf die Ohren! Aber nicht bei uns, sondern bei Netflix. Dort führt man nämlich in Kooperation mit Sennheiser die Audio-Technik Spatial Audio bei seinen Eigenproduktionen ein. Aber auch Inhalte von Drittanbietern sollen das Feature in Zukunft vermehrt unterstützen.

Wir haben für euch den Kopfhörer angeschlossen, mehrere Filme und Serien gestartet und probegehört. Bietet Spatial Audio eine signifikante Verbesserung oder sind die Unterschiede zu klassischem Stereo-Sound nur marginal?

Das steckt hinter Spatial Audio

Beleuchten wir zunächst die Technik an sich genauer. Bei Spatial Audio handelt es sich für Apple-User um einen alten Bekannten. Die kommen nämlich bereits seit dem Release von iOS 15.1 auf dem iPhone, iPad und den Airpads in den Genuss der 3D-Audio-Technologie.

Spatial Audio ist vergleichbar mit Dolby Atmos, das heißt, dass auch Stereo-Lautsprecher dadurch in der Lage sein sollen, einen überzeugenden virtuellen Surround-Sound zu erzeugen. Und damit wären wir auch bei einem zumindest kleinen Haken an der Geschichte: Wenn ohnehin bereits ein 5.1- oder 7.1-System in eurem heimischen Wohnzimmer steht, nützt euch diese Neuerung nichts, denn qualitativ reicht Spatial Audio dennoch nicht an echten Surround-Klang heran.

Alle anderen dürfen sich aber freuen, zumindest laut der Pressemitteilung von Netflix , die anpreist, dass euer Film- und Seriengenuss durch Spatial Audio deutlich cineastischer wird. Machen wir den Test!

Wir haben den Praxis-Check gemacht

Große Worte von Netflix, aber auch zu Recht? Wir haben mit dem Beyerdynamic MMX 300 einen Stereo-Kopfhörer angestöpselt und Stranger Things 4 angeschmissen, um Eddie Munsons kultiges Gitarren-Solo erneut zu genießen - und natürlich den Rest der Folge, Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

Das Ergebnis überzeugt. Klar, ihr werdet ihr nicht in neue klangliche Sphären entführt, aber ein hörbarer Qualitätszuwachs ist zweifellos vorhanden. Netflix wird bei seinen Eigenproduktionen sehr darauf achten, dass die beworbene Technik auch sauber in das Material eingearbeitet wird, weshalb uns dieses Fazit auch nicht überrascht.

In Filmen und Serien von Drittanbietern kam es uns zumindest so vor, als sei der Effekt schwächer ausgeprägt. Ein auditiver Zugewinn ist es aber allemal - sowohl mit unseren Kopfhörern als auch bei der Ausgabe über unsere TV-Lautsprecher.

Noch ein wichtiger Hinweis, der sich aus unserem Praxis-Test ergeben hat: Achtet unbedingt darauf, dass in den Audio-Einstellungen das korrekte Ausgabeformat eingestellt ist. Netflix stellt gerne mal automatisch auf 5.1 um, ohne dass ihr es mitbekommt. Nur mit 2.0-Ausgabe wird Spatial Audio aktiviert!

So findet ihr unterstützte Filme und Serien

Der Netflix-Katalog ist riesig. Wie soll man da wissen, welche Filme und Serien bereits Spatial Audio unterstützen? Die Antwort ist naheliegend, dennoch möchten wir gezielt darauf hinweisen: Nutzt die Suche! Denn der Such-Algorithmus kann nicht nur etwas mit Titeln oder Namen von Darstellern anfangen, sondern auch mit Technologien wie Dolby Vision oder eben Spatial Audio.

Wenn ihr Spacial Audio in eurer Netflix-App in das Suchfeld eingebt, bekommt ihr deshalb in Windeseile eine Übersicht über alle Titel, die von der Technik bereits Gebrauch machen. Derzeit fehlt übrigens noch ein Icon wie bei Dolby Atmos, das euch die Unterstützung signalisiert. Das dürfte in Zukunft aber bestimmt noch nachgereicht werden.

In den Netflix-Neuzugängen für Juli 2022 ist mit Sicherheit der ein oder andere Film dabei, in dem ihr Spatial Audio mit dem eigenen Gehör ausprobieren könnt.

Eine bessere Audio-Qualität gibt es übrigens auch in Spotify. Dort müsst ihr aber erst eine etwas versteckte Einstellung vornehmen, um in den Genuss des höherwertigen Sounds zu kommen:

Und wenn euch jetzt noch der Sinn nach etwas Luxus steht, solltet ihr den Test von unserem Audio-Experten Alex lesen. Der kam nämlich in den Genuss, sich ein 1.000-Euro-Headset auf die Ohren zu setzen.

Habt ihr das neue Feature bereits getestet und wenn ja, wie lautet euer Fazit? Haltet ihr Spatial Audio für eine sinnvolle Neuerung oder ist alles unterhalb von echtem 5.1-Sound für euch nicht der Rede wert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!