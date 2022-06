Spotify: Wie ihr mit einer versteckten Einstellung Songs und Podcasts in besserer Qualität hört

Spotify ist momentan der weltweit größte Anbieter für Musik-Streaming. Trotzdem hat es der Dienst bis heute nicht geschafft, eine Option für Hi-Fi-Audioqualität zu implementieren. Aber selbst die an sich zur Verfügung stehenden Audio-Optionen nutzen viele von euch wahrscheinlich nicht, da die Einstellung dafür ziemlich versteckt ist.

Wenn ihr die Audioqualität in Spotify nicht selbst einstellt, legt die App diese nämlich anhand eurer Internetgeschwindigkeit automatisch fest. Das ist aus verschiedenen Gründen suboptimal. Wir sagen euch, wo ihr die Einstellung findet und warum ihr sie nutzen solltet.

So stellt ihr die Audioqualität ein

In der Mobile-App von Spotify klickt ihr oben rechts auf das Zahnrad, um in die Einstellungen zu gelangen. Auf dem nun folgenden Bildschirm seht ihr bereits die erste Option für die Audioqualität, die auch genauso betitel ist - was durchaus etwas verwirrend sein kann. Denn wenn ihr diese aktiviert, versetzt ihr die App quasi in den Datensparmodus. Das heißt, die Qualität wird auf Niedrig heruntergefahren und Vorschaubilder nicht geladen.

Um die Audioqualität zu erhöhen, müsst ihr noch weitersuchen. Diese Einstellung findet sich viel weiter unten. Dafür scrollt ihr bis zum Punkte Audioqualität . Das ist sozusagen die richtige Qualitätseinstellung. Hier könnt ihr diese in verschiedenen Stufen für das Streaming über WLAN und über mobile Daten einstellen. Ihr habt jeweils die Wahl zwischen:

Automatisch: Hängt von eurer Internetverbindung ab

Niedrig: 24 kbit/s

Normal: 96 kbit/s

Hoch: 160 kbit/s

Sehr hoch: 320 kbit/s

Die Einstellung Sehr hoch ist dabei allerdings Premium-Abonnenten vorbehalten. Für den Betrieb im WLAN könnt ihr in aller Ruhe die höchstmögliche Einstellung wählen, für die mobile Nutzung solltet ihr jedoch euren Datenverbrauch im Blick behalten und danach entscheiden.

Abhängig von eurem Mobilfunktarif habt ihr monatlich nur eine begrenzte Datenmenge zur Verfügung. Je höher die Qualitätseinstellungen in der App, umso mehr Daten verbraucht sie auch. Wenn ihr also nur wenige MByte im Monat zur Verfügung habt, kann Spotify diese bei hoher Audioqualität schnell verbrauchen.

Wenn ihr aber auch unterwegs in höchster Qualität hören wollt, könnt ihr eure Lieblingssongs vorher übers WLAN herunterladen und dann jederzeit hören, ohne weitere Daten zu verbrauchen. Hohe Qualität bedeutet hier aber auch, dass ihr mehr Speicherplatz auf eurem Smartphone benötigt. Habt ihr hingegen eine unbegrenzte Flatrate für mobile Daten, ist das Streamen eine Option.

Spotify ermöglicht zwar noch keine Hi-Fi-Qualität, dafür entwickelt sich die Plattform aber mehr in ein soziales Netzwerk, indem es Facebook tiefer in die App integriert.

Nutzt ihr die Qualitätseinstellungen von Spotify oder drückt ihr einfach auf Play und schert euch nicht um die Qualität? Lasst es uns gerne wissen.