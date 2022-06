Netflix im Juli 2022: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Der Sommer läuft gerade auf Hochtouren und wir haben vielerorts das perfekte Wetter für Freibad, Grillen und Outdoor-Kino. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Vorhänge zuziehen, den Ventilator anschmeißen und es euch mit einem Eis auf der Couch gemütlich machen.

Passend dazu haben wir für euch heute die Liste mit allen neuen Filmen und Serien auf Netflix im Juli 2022 im Angebot – und diese steckt erneut voller Highlights, auf die ihr euch freuen könnt.

Die Netflix-Highlights im Juli 2022

The Gray Man: Dass die Russo-Brüder gute Actionfilme können, haben sie mit ihren Marvel-Filmen wie Avengers: Endgame oder Captain America: The Winter Soldier ausreichend bewiesen.

Ihr neuestes Werk The Gray Man erscheint am 22. Juli 2022 und erinnert ein wenig an John Wick, denn Protagonist Court Gentry (Ryan Gosling) war einst der beste Auftragskiller in den Diensten des amerikanischen Geheimdienstes CIA – ein sogenannter Gray Man.

Als dieser jedoch ein finsteres Staatsgeheimnis aufdeckt, setzt sein ehemaliger Auftraggeber einen alten Kollegen (Chris Evans) auf ihn an, der ihn mit allen Mitteln aus dem Verkehr ziehen will. The Gray Man ist mit einem Budget von 200 Millionen US-Dollar der bislang teuerste Netflix-Film.

In welche Spezialeffekte und Stunts das ganze Geld investiert wurde, wird im Trailer schon eindrucksvoll angedeutet:

Stranger Things 4 - Ausgabe 2: In der vierten Staffel haben die Kids rund um die übernatürlich begabte Eleven mit einem mächtigen, neuen Feind namens Vecna zu kämpfen, der seine Opfer besonders grausam ermordet.

Das Staffelfinale besteht zwar nur aus zwei Episoden, die es zusammen aber auf rund vier Stunden Spielzeit bringen – Zeit genug, für ein fulminantes Ende am 1. Juli 2022. Der Trailer zu Strangers Thing 4 – Part 2 verspricht jedenfalls, dass es ziemlich düster werden könnte:

Resident Evil: Zombie-Fans aufgepasst! Ab dem 14. Juli 2022 gibt’s den nächsten Versuch, die beliebte Horrorspielreihe erfolgreich auf die große Leinwand zu bringen. In der neuen Netflix-Serie dreht sich alles um die Tochter von Bösewicht Albert Wesker, die sich in der globalen Zombieapokalypse auf die Jagd nach den Verantwortlichen macht.

Im Trailer seht ihr bereits einige bekannte Gegner aus den Spielen, wie die mutierten Zombie-Hunde:

Alle neuen Filme im Juli 2022 auf Netflix

1. Juli

2. Juli

„La Curva De La Felicidad“

„Puluboin ja Ponin Leffa“

6. Juli

8. Juli

11. Juli

12. Juli

13. Juli

„Unter der Sonne Amalfis“

„Hört nie auf zu träumen: Das Leben und Vermächtnis von Shimon Peres“

15. Juli

„Überredung“

„Jaadugar - Der Zauberer“

18. Juli

„Live Is Life“

„My Little Pony: Eine neue Generation: Sing-Along“

„Za duzy na bajki“

22. Juli

27. Juli

„Pipa“

28. Juli

„Haarige Angelegenheiten“

29. Juli

Alle neuen Serien im Juli 2022 auf Netflix

1. Juli

„Stranger Things“ Staffel 4, Teil 2

„New Amsterdam“ Staffel 2

„Manifest“ Staffel 1-3

2. Juli

„My Liberation Notes“ Staffel 1

3. Juli

„Oh My Baby“ Staffel 1

6. Juli

„King Of Stonks“ Staffel 1

„Control Z“ Staffel 3

„Uncle From Another World“ Staffel 1

7. Juli

„Karmas Welt“ Staffel 3

8. Juli

12. Juli

„Verändere dein Bewusstsein“ Staffel 1

13. Juli

„Das Rätsel um D.B Cooper“ Staffel 1

„Es tut verdammt weh“ Staffel 1

„Sintonia“ Staffel 3

14. Juli

15. Juli

„Alba“ Staffel 1

„Backstreet Rookie“ Staffel 1

„Remarriage And Desires“ Staffel 1

„Farzar“ Staffel 1

„Mom, Don't Do That!“ Staffel 1

20. Juli

„Virgin River“ Staffel 4

„Bogdan Boner: Exorzist“ Staffel 2

21. Juli

„Jurassic World: Neue Abenteuer“ Staffel 5

23. Juli

„Alchemy Of Souls“ Staffel 1

25. Juli

„Gabby's Dollhouse“ Staffel 5

26. Juli

„Streetfood: USA“ Staffel 1

27. Juli

„Rebelde - Jung und rebellisch“ Staffel 2

„Der meistgehasste Mann im Internet“ Staffel 1

28. Juli

„Oggy und die Kakerlaken: Die nächste Generation“ Staffel 1

„Another Self“ Staffel 1

„Keep Breathing“ Staffel 1

29. Juli

„Fanático“ Staffel 1

„Uncoupled“ Staffel 1

„Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad“ Staffel 1

„The Beauty Queen Of Jerusalem“ Staffel 2

Auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch im Juli 2022 besonders? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!