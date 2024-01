Netflix zieht den Stecker des Basis-Tarifs endgültig und deutet mögliche Preiserhöhung an

Netflix streicht das Basis-Abo ohne Werbung mittelfristig auch für Bestandskunden. (Bild: Netflix)

Netflix hat seinen Ergebnisbericht vom letzten Quartal 2023 veröffentlicht und im Zuge neuer Zahlen nicht nur Kontext gegeben, sondern auch Änderungen in Aussicht gestellt.

Der Basis-Tarif geht endgültig

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird der Basis-Tarif, also der günstigste ohne Werbung, dem Rotstift zum Opfer fallen. Neukunden können diesen gar nicht erst anwählen, aber bisherige Bestandskunden durften ihn weiterhin nutzen – bis jetzt.

Noch im zweiten Quartal werden Nutzer dieses Tarifs in Kanada und Großbritannien sich entscheiden müssen, ob sie in den günstigsten Tarif mit Werbung oder den nächst teureren wechseln.

Der Rest der Welt soll folgen.

Bestandskunden werden sich mittelfristig für einen anderen Tarif entscheiden müssen.

Grund dafür sei unter anderem, dass der günstigste Tarif mit Werbung so gut angenommen werde. Gemäß Hollywood Reporter gab Netflix an, dass 40 Prozent aller Anmeldungen im vierten Quartal auf den Werbetarif zu verbuchen sind.

Co-CEO Greg Peters sagte, dass das Ad-Tier (der Tarif mit Werbung) 23 Millionen monatlich aktive Nutzer in den 12 Ländern hat. Er erwartet, dass diese Zahl noch weiter wächst.

Nächste Preiserhöhung in Aussicht?

Im Rahmen des Schauspielerstreiks vergangenes Jahr hatte Netflix bereits eine Preisanpassung angekündigt.

Erst gestern wurde bekannt, dass Netflix einen milliardenschweren Deal mit der Wrestling-Organisation WWE geschlossen hat (DWDL berichtete), um 2025 exklusive Live-Events zeigen zu können.

In einem Brief an seine Shareholder gab Netflix infolgedessen zu verstehen:

Wenn wir in Netflix investieren und es verbessern, werden wir unsere Mitglieder gelegentlich bitten, einen kleinen Aufpreis zu zahlen, um diesen Verbesserungen Rechnung zu tragen, was wiederum das positive Antriebsrad zusätzlicher Investitionen ankurbelt, um unseren Service weiter zu verbessern und auszubauen. The Hollywood Reporter

Sollte Netflix seine Preise erhöhen, erfahrt ihr es bei uns.

In einer Kolumne schrieb Maxe, wieso Streaming-Dienste langsam zu dem werden, was sie eigentlich obsolet machen wollten.

Netflix wird den günstigsten Tarif ohne Werbung endgültig absägen; Nutzer müssen sich dann für ein neues Abo entscheiden. Der Rollout beginnt in Kanada und Großbritannien. Zeitgleich stellt außerdem eine Preiserhöhung in Aussicht. Nutzt ihr aktuell den Basis-Tarif? Wohin werdet ihr wechseln, wenn ihr müsst? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.