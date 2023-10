Zeit zu kündigen? Netflix soll Preise angeblich schon wieder erhöhen

Netflix plant wohl eine weitere Preiserhöhung. (Bild: Dundanim - adobe.stock.com)

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Disney Plus dem Beispiel von Netflix folgen wird, und bald das Account-Sharing verbietet. Nun legt Netflix selbst nach.

Wie Wallstreet Journal berichtet, diskutiert das Unternehmen derzeit über Preiserhöhungen in mehreren Märkten weltweit, mit Einführung wahrscheinlich zuerst in den USA und Kanada.

Nach Anfang 2022 wäre das die zweite Preiserhöhung in anderthalb Jahren. Nach Einführung des werbeunterstützten Tarifs. Und dem Account-Sharing-Verbot. Und der Streichung des Basis-Abos.

Streik als Grund

Auf Anfragen von Techradar hin gab sich Netflix zugeknöpft. Eine Preiserhöhung in Zahlen wollte das Unternehmen nicht nennen. Das hat vermutlich Kalkül.

Auch wenn eine Einigung in Aussicht steht, streiken momentan noch die Autoren und Schauspieler in Hollywood. Hauptsächlich geht es um den Einsatz von KI. Der Deal der beiden Parteien würde wohl auch Produktionen von Netflix teurer machen.

Dann könnte die Erhöhung kommen: Zieht man in Betracht, dass der Streik vermutlich noch im Herbst beigelegt wird, ist eine Preiserhöhung im Frühjahr 2024 wahrscheinlich.

Was ist Netflix’ Plan?

Techradar mutmaßt, dass Netflix schon länger geplant hat, an der Preisschraube zu drehen, aber keinen Grund fand, ohne Abonnenten vor den Kopf zu stoßen. Man munkelt, dass der Streik in Hollywood eine optimale Rechtfertigung wäre.

Wie viel teurer würden Produktionen von Netflix werden? Nach den Berechnungen der WGA (Writers Guild of America) werden sich die Kosten für den neuen Vertrag auf nur 0,2 Prozent des Jahresumsatzes von Netflix belaufen, so The Wrap - also gar nicht so viel.

Ob die Zuschauer die Preiserhöhung mittragen werden? Noch ist Netflix der beliebteste Streaming-Service der Deutschen.

Netflix wird in absehbarer Zukunft wohl mehr Geld für seine Tarife abrufen. Als Grund wird der Streik der Autoren und Schauspieler in Hollywood genannt. Haltet ihr Netflix noch die Stange? Wie würdet ihr mit einer weiteren Preiserhöhung umgehen? Rechtfertigt ein oder zwei Euro mehr im Monat das Programm und die Qualität des Streaming-Anbieters?