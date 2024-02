In das größte Kreuzfahrtschiff der Welt passt der berühmteste Ozeanriese fünfeinhalbmal hinein

Die Icon of the Seas löst die Wonder of the Seas als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt ab. (Bildquelle: Meyerwerft)

Auf der ständigen Suche nach Superlativen und im Bemühen, die Grenzen des Möglichen immer weiter auszuloten, hat die Kreuzfahrtindustrie ein neues Kapitel aufgeschlagen, indem es im Januar das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt in Dienst stellte – ein Gigant, in dem der berühmteste aller Ozeanriesen gleich fünfeinhalbmal Platz fände.

Die atemberaubenden Ausmaße dieses neuen Wunderwerks der Technik mögen zwar beeindrucken, dennoch bleibt es nicht ohne Kontroverse, insbesondere angesichts der wachsenden Sensibilität für Umweltfragen.

Die Icon of the Seas

Bevor wir uns den wichtigen Umweltfragen widmen, werfen wir zunächst einen Blick auf das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Icon of the Seas ist 365 Meter lang und 67 Meter breit. Sie bietet Platz für 2.350 Crewmitglieder und maximal 7.600 Passagiere (via Seetours).

Die Icon of the Seas kommt auf eine Größe von 250.800 BRZ. BRZ steht für Bruttoraumzahl und ist heutzutage eine maßgebende Einheit für die Größe von Schiffen. Sie ersetzt die frühere Bruttoregistertont (BRT).

Mit 250.800 BRZ ist die Icon of the Seas nochmal ein Stück größer als das bisher größte Kreuzfahrtschiff der Welt – die Wonder of the Seas (230.000 BRZ).

Der wohl bekannteste und berühmteste aller Ozeanriesen ist die Titanic, die am 15. April 1912 unterging, nicht einmal zwei Wochen nach ihrer Indienststellung. Sie kam auf eine Bruttoraumzahl von 46.328. Die Icon of the Seas ist demnach fast fünfeinhalbmal so groß wie die Titanic.

Die Icon of the Seas fährt unter der Flagge von Royal Caribbean International, soll etwa zwei Milliarden Euro gekostet haben und ist eines von insgesamt drei Schiffen der neuen Icon-Klasse. Laut der Meyerwerft nutzt diese Schiffsklasse einen Antrieb auf Basis von Flüssigerdgas, der besonders emissionsarm sein soll.

Die Umweltfrage

Nichtsdestotrotz bleibt die Frage nach der Umweltbelastung. Derart große Kreuzfahrtschiffe verbrauchen bereits im Hafen anliegend die Energie einer Kleinstadt (via goClimate). Auf See verbrauchen sie entsprechend mehr, weshalb sie allgemein als besonders umweltschädlich angesehen werden.

Das bezieht sich zwar in erster Linie auf Diesel-betriebene Schiffe, ob Flüssigerdgas so viel weniger CO2 emittiert, ist allerdings fraglich. Laut dem Umwelt Bundesamt haben zumindest LKWs auf Basis von Flüssigerdgas kaum Klimavorteile gegenüber Diesel-LKWs.

Neben umwelttechnischen Bedenken stehen auch sozioökonomische Probleme auf dem Programm. So bringen Kreuzfahrtschiffe zwar Besucher in fremde Küstenstädte, die lassen aber vergleichsweise wenig Geld bei den Einheimischen. Hotels entfallen dabei völlig und selbst Gastronomie und Souvenirshops verdienen so gut wie nichts, weil es das alles auch an Bord der Schiffe gibt.

Was haltet ihr von derart großen Kreuzfahrtschiffen? Haltet ihr sie eher für problematisch hinsichtlich der Belastung für die Umwelt oder überwiegen für euch die technischen Daten eines Ozeanriesen? Was haltet ihr generell von Kreuzfahrten? Seht ihr sie als Relikt einer vergangenen Zeit oder glaubt ihr, sie passen auch noch ins Jahr 2024? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!