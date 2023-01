Mein erstes neues Handy nach sechs Jahren – Wie sehr lohnt sich ein neues Smartphone wirklich?

Ich habe mich schon immer gefragt, warum es Menschen gibt, die sich jedes Jahr das neuste Smartphone kaufen, obwohl nur minimale Verbesserungen vorgenommen wurden. Auch wenn man eine Generation überspringt, ist das für mich noch nicht lohnenswert.

Ich muss dazu sagen, dass ich auch recht wenig Zeit am Handy verbringe. Und wenn doch, dann nutze ich hauptsächlich Spotify, Instagram, Twitter, Reddit, YouTube oder Audible. Selbst als selbsternannter Power-Gamer habe ich nur ein Spiel auf dem Handy: Magic: The Gathering - Arena. Mein Handy braucht also wirklich nicht viel Leistung.

Ich stand also vor einer schwierigen Entscheidung, als ich mich vor Kurzem nach einem neuen Handytarif umgeschaut habe. Neuer Vertrag ohne oder mit neuem Handy? Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, mein sechs Jahre altes Samsung Galaxy S8 durch ein Google Pixel 7 zu ersetzen.

Ob sich der Umstieg für den durchschnittlichen Smartphone-Nutzer (wie ich einer bin) wirklich lohnt, erfahrt ihr jetzt. Und falls ihr euch gerade fragt, ob es sich lohnt, von eurem alten auf ein neueres iPhone-Modell umzusteigen, hat Kollege Patrick bereits die Antwort für euch parat:

Warum der Umstieg?

Auch wenn ich vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel darüber geschrieben habe, warum ich mir erstmal kein neues Handy kaufen werde, habe ich es nun doch getan. Das lag vor allem daran, dass die Akkulaufzeit des S8 langsam unerträglich kurz wurde.

Spätestens seit ich vor einigen Wochen mit dem E-Roller durch die Gegend gefahren bin und mich dabei der Akku des Handys im Stich gelassen hat, obwohl er noch bei 25 Prozent war, als ich losfuhr, bin ich etwas traumatisiert. Denn ich war in einer fremden Stadt, wusste nicht, wo mein Hotel ist, und mir wurden jede Minute weitere Gebühren für den Roller berechnet.

Das war wahrscheinlich einprägend genug, um mir dann doch ein neues Handy zu besorgen. Und da ich sowieso einen neuen Vertrag gebraucht habe, war die Sachlage klar.

Worauf es beim Kauf eines neuen Smartphones ankommt, hat euch Dennis hier zusammengetragen:

Samsung Galaxy S8 vs. Google Pixel 7

Machen wir uns nichts vor, das Pixel 7 ist dem S8 aus technischer Sicht weit überlegen. Sechs Jahre sind immerhin eine lange Zeit in der Tech-Welt. Wie sehr sich die beiden Modelle in den wichtigsten Punkten unterscheiden, seht ihr hier:

Samsung Galaxy S8 Google Pixel 7 Display 5,8 Zoll 6,3 Zoll Betriebssystem Android 9 (Pie) Android 13 (Tiramisu) Prozessor Samsung Octa-Core

4 x Exynos 8895 - 2,30 GHz

4 x Exynos 8895 - 1,70 GHz Google Tensor G2

2 x Cortex-1 - 2,85GHz

2 x Cortex A78 - 2,35 GHz

4 x Cortex A55 – 1,8GHz RAM 4 GB LPDDR4 8 GB LPDDR5 Speicher 64 GB 128 (256) GB Auflösung 1440 x 2960 Pixel (570 ppi) 1080 x 2400 Pixel (416 ppi) Akku 3000 mAh 4300 mAh Rückkamera 12 Megapixel (Weitwinkel) 50 Megapixel (Weitwinkel) 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) Frontkamera 8 Megapixel 10,8 Megapixel

Bis auf die höhere Auflösung ist das S8 dem Pixel 7 hoffnungslos unterlegen. Aber wie viel nützt mir das, wenn ich Smartphones nicht häufig nutze? Um besser zu verdeutlichen, wie groß der Unterschied ist, habe ich die beiden Modelle einem Alltagstest unterzogen.

Im Vorfeld war ich besonders gespannt auf die erhöhte Prozessorleistung und habe mich gefragt, wie diese sich auswirkt. Dafür habe ich die Zeiten beim Hochfahren und beim Starten eines Spiels gemessen.

Wenig überraschend fährt das neue Pixel 7 in 15,38 Sekunden hoch, während das S8 24,65 Sekunden gebraucht hat. Das sind über neun Sekunden, die deutlich spürbar sind.

Was mich doch positiv überrascht hat, sind die Zeiten beim Starten von Magic: The Gathering - Arena (MTGA). Das Google-Gerät startete MTGA in 23,6 Sekunden, während das Samsung-Modell satte 47,96 Sekunden gebraucht hat. Ich hatte zwar eine Verbesserung erwartet, aber die 23 Sekunden Unterschied haben mich tatsächlich beeindruckt.

Auch das generelle Spielgefühl war beim Pixel 7 um ein Vielfaches angenehmer. Es gibt deutlich weniger Ruckler, die ich beim Samsung Galaxy S8 nach sechs Jahren wohl irgendwann gelernt habe zu verdrängen, obwohl mich sowas normalerweise sehr stört.

Dieses Muster setzt sich auch in Social-Media-Apps fort, da es sich viel leichter durch die Feeds scrollen lässt - auch wenn die Ruckler beim S8 hier deutlich weniger schlimm ausfallen.

Die Qualität der Fotos habe ich mir auch genau angeschaut. Die Samsung-Kamera hat mich nämlich von Anfang an gestört, weil sie mich schon beim Kauf nicht überzeugen konnte. Hier also ein paar Schnappschüsse aus meinem trauten Heim:

Vor allem mit großen Helligkeitsunterschieden scheint die Samsung-Kamera Schwierigkeiten zu haben. In manchen Bereichen ist klar ein Rauschen zu erkennen und Details lassen sich schwerer ausmachen. Außerdem hat die Kamera des S8 einen leichten Grünstich, was besonders im Bass-Bild gut zu erkennen ist.

Die Kamera des Pixel 7 lässt Bereiche außerhalb des Fokus etwas arg verschwimmen, was ebenfalls im Bass-Bild gut erkennbar ist, vor allem an den Saiten.

Insgesamt muss ich sagen, dass der Kamera-Sprung zwischen S8 und Pixel 7 zwar groß ist, ich allerdings einen noch größeren Unterschied erwartet habe. Vielleicht liegt das aber auch an meinem mangelnden Wissen über Kameras.

Brauche ich das? Braucht ihr das?

Ich bin etwas hin- und hergerissen. Einerseits ist das Navigieren durch die Apps beim Pixel 7 deutlich angenehmer und einige Komfort-Funktionen, wie zum Beispiel der »Extradunkel«-Modus oder die automatische Musikerkennung, haben es mir wirklich angetan. Auch die schnelleren Ladezeiten sind eine wahre Wohltat.

Andererseits ist das bisschen Ruckeln für Leute wie mich auch nicht weiter wild. Vor allem, wenn ich nur ein bis zwei Mal am Tag auf Social Media unterwegs bin und zwei bis drei Mal die Woche etwas auf dem Handy zocke.

Und wenn ich hier so sitze und darüber nachdenke, ist meine Unsicherheit diesbezüglich wohl ein Zeichen dafür, dass ich im Kern recht habe (»Riecht’s hier nach Eigenlob?« »Nö!«). Ein neues Handy brauche ich frühestens alle paar Jahre und das trifft wohl auf alle zu, die ein ähnliches Nutzungsverhalten haben. Wäre der Akku meines S8 noch voll funktionsfähig, hätte ich auch noch ein siebtes Jahr drangehängt.

Und das würde ich auch weiterhin jedem empfehlen, der sich gerade überlegt, ein neues Handy zu kaufen. Wenn ihr ein bisschen Ruckeln aushaltet, könnt ihr auch noch eine gute Zeit mit einem älteren Gerät haben. Aber tut mir einen Gefallen und mietet euch keinen E-Roller. Das gibt nur Ärger!

Wie alt ist euer Handy? Wann habt ihr euch zuletzt ein neues gekauft? In welchem Rhythmus kauft ihr eure Handys? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!