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Steam haut für 4 Euro ein Rollenspiel raus, ohne das es Baldur's Gate 3 nie gegeben hätte

Larian Studios feierte vor Baldur's Gate 3 gigantische Erfolge mit einem ganz eigenen Rollenspiel-Meilenstein. Auf Steam gibt es Divinity: Original Sin nun zum Tiefpreis mit 90 Prozent Rabatt.

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Peter Bathge
31.05.2026 | 06:21 Uhr

90 Prozent Rabatt: Der Preis von Larians prägendem Divinity-Spiel war nie tiefer als akuell im Steam Sale. 90 Prozent Rabatt: Der Preis von Larians prägendem Divinity-Spiel war nie tiefer als akuell im Steam Sale.

Der Siegeszug von Baldur's Gate 3 hat die Welt der Rollenspiele nachhaltig verändert. Doch das Epos der Larian Studios fiel nicht einfach so vom Himmel. Dahinter steckt jahrzehntelange harte Arbeit an einer ganz bestimmten Design-Philosophie.

Die wichtigste Kehrtwende dieser Entwicklung bekommt ihr momentan auf Steam für einen winzigen Betrag. Die Rede ist von Divinity: Original Sin in der Enhanced Edition. Das Taktikwunder kostet aktuell nur rund vier Euro und erreicht damit einmal mehr seinen historischen Tiefstpreis.

Das Angebot endet am 1. Juni 2026 um 19:00 Uhr.

Alles Wichtige zum Spiel im Überblick
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  • Genre: Rollenspiel
  • Entwickler: Larian Studios
  • Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One
  • Preis: 3,99 Euro (90 Prozent Rabatt)
  • Release: 27. Oktober 2015
  • Sprache: Englisch (deutsche Texte)
  • Spieldauer: 80 Stunden

Kettenreaktionen statt Würfelglück

Im Gegensatz zu anderen Rollenspielen mit dem Regelwerk von Dungeons & Dragons setzt Divinity: Original Sin (GameStar-Wertung: 87) auf ein eigenes System mit Aktionspunkten. Jede Bewegung und jeder Zauber verbraucht Punkte aus demselben Topf. Das macht die taktischen Kämpfe extrem berechenbar, aber auf eine gute Art und Weise.

Die Spielwelt lädt permanent zum Experimentieren ein. Da getrennte Rüstungswerte für Magie und physischen Schaden wie im Nachfolger noch fehlen, bestimmen allein eure Resistenzen über Statuseffekte.

Video starten 9:12 Divinity: Original Sin - Enhanced Edition - Trailer erklärt die Neuerungen

Original Sin führte die in den Folgejahren von Larian verfeinerten Umgebungseffekte im Kampf ein: Ein Regenzauber erzeugt Pfützen, ein Blitzzauber setzt das Wasser unter Strom und betäubt alle Feinde. Solche Kettenreaktionen belohnen kreatives Denken und erlauben wilde Taktiken wie das strategische Werfen schwerer Fässer.

Zu Beginn des Spiels erstellt ihr direkt zwei gleichwertige Hauptcharaktere. Im Koop-Modus übernimmt ein Kumpel den Part des Begleiters, dazu füllen bis zu zwei NPC-Charaktere die Heldengruppe auf.

Die Geschichte präsentiert sich dabei humorvoll und etwas albern (ein Markenzeichen von Larian). Der Ton erinnert an britischen Slapstick und bricht bewusst mit der Ernsthaftigkeit vieler düsterer Fantasy-Erzählungen.

Die Bosskämpfe erfordern gute Planung. Die Bosskämpfe erfordern gute Planung.

Für wen eignet sich Divinity: Original Sin?

Geeignet ist das Taktik-Schwergewicht, wenn ihr:

  • ... maximale Freiheit sucht und Schlachten mathematisch genau im Voraus planen wollt.
  • ... komplexe Umwelt-Rätsel mögt und das Zusammenspiel von Elementen wie Gift und Feuer liebt.
  • ... wichtiges Vorwissen über Rivellon für das zukünftige Divinity sammeln möchtet.

Weniger passend ist das Angebot, wenn ihr:

  • ... eine kinoreife Inszenierung mit aufwendigen Zwischensequenzen und tiefen Romanzen sucht.
  • ... keine Geduld habt, um euch für Hinweise durch das Tagebuch zu wühlen und stattdessen Questmarker braucht.
  • ... Rundenkämpfe euch zu langweilig sind.

Alternativen

Wenn euch das Gameplay grundsätzlich gefällt, könnt ihr auch direkt zum Nachfolger Divinity: Original Sin 2 greifen. Das bietet mehr Komfort, ist größer und eine Spur ernsthafter.

Und dann ist da natürlich noch das Meisterwerk Baldur's Gate 3, zu dem wir an diesem Punkt kaum noch etwas sagen müssen, oder?

Wollt ihr beim Kampfsystem die Wahl zwischen Echtzeit mit Pause und Zug um Zug? Dann schaut euch das riesige Pathfinder: Wrath of the Righteous an!

Divinity: Original Sin 2 Baldur's Gate 3 Pathfinder: Wrath of the Righteous

Fazit

Ist Divinity: Original Sin auch nach Baldur's Gate 3 immer noch einen Blick wert? Ja, denn das Rollenspiel von Larian war wegweisend und brachte zusammen mit Pillars of Eternity die klassischen CRPGs wieder in den Mainstream.

Das Rollenspiel zeigt eindrucksvoll, wie unterhaltsam anspruchsvolle Rundentaktik sein kann und bietet mit Rätseln, wilden Quest-Lösungen und Oberflächen-Manipulation viel Potenzial, um sich kreativ auszutoben. Für vier Euro auf Steam ist das ein No-brainer-Angebot.

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Divinity: Original Sin

Divinity: Original Sin

Genre: Rollenspiel

Release: 30.06.2014 (PC), 27.10.2015 (PS4, Xbox One)

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