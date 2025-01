Nintendo Switch 2: Dummy-Modell enthüllt, wie die Konsole aussehen wird

So soll die Nintendo Switch 2, laut Zubehörhersteller Genki, aussehen. (Bild: Netzwelt)

Auf der CES 2025 stellt ein Zubehörhersteller ein Modell vor, das das Design der Nintendo Switch 2 in groben Zügen zeigt.

Darum ist das wichtig: Aktuell gibt es fast täglich neue Leaks und Gerüchte zur Nintendo Switch 2. Jetzt hat ein Zubehör-Hersteller auf der CES 2025 hinter verschlossenen Türen eine Replika der Nintendo Switch 2 gezeigt, die dem finalen Modell wohl sehr ähnlich sein könnte.

Im Detail: Netzwelt konnte in einem Hotel abseits des Messegeländes einen ersten Blick auf das Aussehen der Nintendo Switch 2 werfen. Dort waren die Kollegen bei Zubehör-Hersteller Genki zu Gast.

Laut dem Hersteller weist das Dummy-Modell die exakten Abmessungen der Switch 2 auf.

Auch die Joy-Cons lassen sich wie bei der finalen Konsole entfernen. Ein magnetischer Mechanismus, wie er für die Switch 2 vermutet wird, fehlt bei diesem Dummy allerdings.

Laut Netzwelt fühlt sich das Gerät in der Hand deutlich größer an, als die Nintendo Switch 1. Die Abmessungen erinnern etwa an die des Lenovo Legion Go. Dieser besitzt einen 8,8-Zoll großen Bildschirm. Die Switch 2 ist bisherigen Informationen nach mit einem 8-Zoll-Bildschirm ausgestattet.

Genki hat außerdem ein Trailer-Video vorgestellt, das die Konsole von mehreren Seiten und mit den Accessoires des Herstellers zeigt:

In diesem Video seht ihr noch ein Hands-On mit dem Dummy der Nintendo Switch 2. Auch der direkte Größenvergleich mit einer Nintendo Switch 1 wird gezeigt:

Der rechte Joy-Con weist auch den neuen Knopf vor. Bei diesem soll es sich um einen neuen »C«-Button handeln, dessen Funktion allerdings bislang nicht klar ist.

Obwohl Genki schon acht Zubehör-Produkte für die Switch 2 plant, konnten sie noch kein Release-Datum verraten.

Was haltet ihr vom Aussehen der mutmaßlichen Nintendo Switch 2? Freut ihr euch auf ein größeres Display oder ist euch der Handheld dann womöglich zu groß? Glaubt ihr, dass das finale Modell ähnlich oder gar identisch zu diesem Dummy sein wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!