Nintendo Switch 2: Ein neues Mario Kart wird im Trailer gezeigt - oder etwa doch nicht?

Mario Kart 9 kommt für die Switch 2 - oder ist es doch nur Mario Kart 8 Deluxe Deluxe?

Die Nintendo Switch 2 war lange Zeit das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der Spielebranche. Jetzt steigt aber weißer Rauch über dem Nintendo-HQ in Kyoto auf und wir sehen die neue Konsole im offiziellen Trailer von allen Seiten.

Aber sogar das erste neue Mario-Spiel sehen wir kurz. Oder doch nicht? Es handelt sich entweder um Mario Kart 9 - oder am Ende doch um Mario Kart 8 Deluxe Deluxe U (with Dante from Devil May Cry).

Wie auch immer Nintendo den neuesten Teil seiner immens populären Rennspielserie nennen wird, eines steht fest: Gezeigt werden leider nur ein paar Sekunden Gameplay. Dennoch haben wir das Gesehene mit der Lupe und unserer Nintendo-Expertise auf Hinweise untersucht.

Neu? Alt? Es bleibt spannend

Was spricht gegen ein neues Mario Kart? Mario Kart 9 (oder 8.5) sieht grafisch überraschend stark wie sein Vorgänger aus. Wer jetzt schon die Arme über dem Kopf zusammenschlägt und schreit Oh je, die Switch 2 wird schwache Performance liefern! , den können wir mit einem triftigen Grund für die optische Ähnlichkeit beruhigen: Sehr wahrscheinlich wird das neue Mario Kart ein Cross-Gen-Titel.

Warum? Das liegt auf der Hand: Zum Release des Spiels werden im besten Fall ein paar Millionen Switch 2 einer Installationsbasis von über 140 Millionen Switch 1 entgegenstehen. Nintendo wird sich diese Menge an potenziell verkauften Spielen nicht entgehen lassen, Launch-Titel hin oder her. Also so, wie sie es bei der Switch 1 schon mit Zelda Breath of the Wild gemacht haben.

Was spricht für ein neues Mario Kart? Drei Dinge. Erstens sehen wir eine komplett neue Strecke, die es nicht in Mario Kart 8 Deluxe gibt. Sofern es sich nicht um einen weiteren DLC-Pass handelt, was wir uns als Launch-Titel für die Switch 2 nicht vorstellen können, muss es also ein neuer Serienteil sein.

Schaut euch alleine mal die Beschleunigungsstreifen im obigen Bild an. So etwas gab es - abgesehen von der Rainbow-Road - so nicht in MK8. Die Chancen sind also gar nicht mal klein, dass wir es hier tatsächlich schon mit dem ersten Blick auf das nächste Kapitel der Rennspielreihe aus dem Pilzkönigreich zu tun haben.

Offiziell bestätigt ist das aber (noch) nicht. Wir haben nämlich einfach mal bei Nintendo angefragt und halten euch auf dem Laufenden, was wir sonst noch so herausfinden!

Jetzt implodiert gerade das Internet, also wundert euch nicht, wenn sich alles um euch herum gefühlt nur noch um die Nintendo Switch 2 dreht. Wir haben auf jeden Fall schon ein reichhaltiges Paket mit vielen Infos zur neuen Konsole für euch geschnürt. Schaut einfach mal im obigen Kasten vorbei und bereitet euch optimal auf die Switch 2 vor, damit ihr im Zug oder auf der Arbeit mitreden könnt.