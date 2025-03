Nintendo Switch 2: Vorbestelldatum taucht kurz in Leak auf - erster »Einblick« in das Hands-on-Event

Wann geht es mit den Vorbestellungen zur Nintendo Switch 2 los?

Für Nintendo geht es derzeit Schlag auf Schlag: Am 27. März wurde die wohl letzte Direct-Veranstaltung abgehalten, die sich ausschließlich um Spiele für die noch aktuelle Switch-Konsole kümmert.

Schon in wenigen Tagen geht es mit der nächsten Nintendo Direct weiter, auf der endlich die Switch 2 genauer vorgestellt wird. Am 2. April 2025 erfahren wir (voraussichtlich) alle Details zur wohl am meisten antizipierten Konsole des Jahres.

Bisher ist also noch vollkommen unklar, wann genau die Nintendo Switch 2 ihren Release feiern wird - ebenso wenig wissen wir, wann es mit den Vorbestellungen losgehen wird. Doch der letztgenannte Termin wurde nun bei einem kanadischen Händler gesichtet.

Der Kanada-Zweig des US-amerikanischen Händlers Best Buy hatte für kurze Zeit einen Blogeintrag veröffentlicht, der auf das erwähnte Switch-2-Event am 2. April hinwies. Am selben Tag sollen laut der Mitteilung auch die Vorbestellmöglichkeiten starten.

Wie Insider Gaming berichtet, ist der Best-Buy-Blogeintrag (sagt das drei Mal schnell hintereinander) wieder offline genommen. Nintendo selbst hat auf Anfrage des Portals zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht reagiert.

Nintendo Switch 2: Hands-on-Event im Anschluss

In den Tagen nach der offiziellen Vorstellung geht die Nintendo Switch 2 auf Welttournee. Wie das japanische Unternehmen bereits verlauten ließ, wird die neue Konsole im Rahmen der »Nintendo Switch 2 Experience« in fünfzehn Städten für einige glückliche Losgewinner gezeigt.

Das Hands-on-Event soll übrigens bis Anfang Juni andauern - was auch der Zeitraum ist, in dem der tatsächliche Release der Nintendo Switch 2 sein soll.

Den Startpunkt dieser Reise der Nintendo Switch 2 bildet New York. Vom 4. bis zum 6. April können erste Fans die Konsole im Center415 ausprobieren.

Auf TikTok und Reddit kursieren bereits die ersten Clips, die die Halle mitsamt offiziellem Switch-2-Logo von außen zeigen:

In Deutschland wird das Hands-on-Event in Berlin abgehalten. Vom 25. bis zum 27. April zeigt sich die Nintendo Switch 2 in der »STATION-Berlin« ganz nah.

Die Verlosung für diese Veranstaltung ist allerdings bereits abgelaufen; Interessierte können ihr Glück dennoch über eine Warteliste versuchen.