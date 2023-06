Endlich rüstet Nintendo mit einem essenziellen Feature nach. (Bildquellen: Nintendo, Elena Kratovich über adobe.stock)

Wenn es um hauseigene Titel geht, ist Nintendo unschlagbar. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat nicht nur zehn Millionen Kopien in drei Tagen verkauft, es stellt auch den Rekord als am schnellsten verkauftetes Nintendo-Spiel aller Zeiten auf. Sogar die stärksten Kritiker konnte das Open-World-Spiel überzeugen, wie unser Test beweist.

Holt euch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Was seine Online-Infrastruktur angeht, hinkt Nintendo allerdings hinterher. Das bezieht sich nicht nur darauf, dass man ein Handy für In-Game-Voice-Chat braucht, sondern auch auf den Datentransfer zwischen den Konsolen.

Dieses Problem will Nintendo aber wohl mit der nächsten Konsole aus der Welt schaffen.

Switch-Spiele sollen sich übertragen lassen

Das japanische Unternehmen zeigt sich stets sehr zugeknöpft, wenn es um zukünftige Projekte geht.

Bei einem Shareholder-Meeting letzte Woche, so berichtet Engadget, soll Präsident Shuntaro Furukawa gefragt worden sein, ob gekaufte Switch-Spiele auf die nächste Konsole übertragbar sein werden. Seine (auf deutsche übersetzte) Antwort:

Beim Wechsel von der Nintendo Switch auf die nächste Konsolengeneration möchten wir sicherstellen, dass die Kunden den Übergang reibungslos vollziehen können, während sie ihr Nintendo-Konto nutzen. Shuntaro Furukawa, CEO und Präsident von Nintendo

Natürlich ist die Aussage keine offizielle Bestätigung. Es lässt jedoch vermuten, dass ihr Spiele, die ihr im Nintendo eShop gekauft habt, mit auf die nächste Konsole nehmen dürft.

Das wäre ein riesiger Schritt nach vorne. Bisher verblieben Titel stets auf alten Geräten, während die PS5 die meisten PlayStation-4-Spiele und die Xbox Series X teilweise sogar Xbox 360 abspielen kann.

Was erwartet uns beim Switch-Nachfolger?

Digital gekaufte Spiele übertragen zu können, wäre eine feine Sache. Darüber hinaus gibt es zwar noch keine konkreten Details zum Switch-Nachfolger, sechs Wünsche haben wir dennoch schon mal geäußert:

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 soll bald kommen: Diese 6 Features wünschen wir uns von Maxe Schwind

In obigen Artikel gehen wir auch auf das Gerücht ein, dass die Switch 2 wieder LCD-Panels haben soll und warum sich das als schlechte Entscheidung entpuppen könnte.

Hofft ihr darauf, dass ihr eure Switch-Titel mit auf die nächste Konsole nehmen dürft? Was erwartet ihr von Nintendos neuer Konsole? Schreibt es in die Kommentare.