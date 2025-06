Ein führender KI-CEO hat eine dunkle Vision für die Zukunft - doch Jensen Huang widerspricht ihm »in fast allen Punkten«

Dario Amodei und Jensen Huang haben zwei komplett gegenläufige Meinungen zur KI-Zukunft. (© Wikimedia Commons, Nvidia, Anthropic)

Die Führungsspitzen zweier der einflussreichsten KI-Unternehmen stehen sich in einer grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit gegenüber. Während Anthropic-CEO Dario Amodei vor massiven Jobverlusten durch Künstliche Intelligenz warnt, kontert NVIDIA-Chef Jensen Huang mit einer optimistischen Gegenthese.

Der Diskurs brach auf, nachdem Amodei in einem Interview mit Axios prognostiziert hatte, dass KI binnen fünf Jahren die Hälfte aller Einstiegsjobs im Bürobereich vernichten könnte. Diese Entwicklung würde die Arbeitslosenquote auf bis zu 20 Prozent ansteigen lassen.

könnte. Diese Entwicklung würde die Arbeitslosenquote auf bis zu 20 Prozent ansteigen lassen. Huang widersprach diesen Aussagen während einer Pressekonferenz auf der VivaTech in Paris mit ungewöhnlicher Schärfe (via Tom's Hardware): »Ich stimme so ziemlich allem nicht zu, was er gesagt hat.«

44:19 »Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität« - Wir busten mit einem Experten 5 Mythen zu KI

Die Anthropic-Warnung: KI als Jobkiller

Dario Amodei, der 2021 gemeinsam mit anderen ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern Anthropic gründete, sieht die rasante Entwicklung von Large Language Models als Bedrohung für den Arbeitsmarkt. Seine Warnung richtet sich insbesondere an Beschäftigte in Technologie, Finanzwesen, Recht und Beratung, deren Einstiegspositionen besonders gefährdet seien.

Der promovierte Physiker und ehemalige OpenAI-Vizepräsident für Forschung begründet seine Sorge mit der rasanten Verbesserung von KI-Fähigkeiten. »Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass dies passieren wird«, erklärte Amodei und kritisierte sowohl Unternehmen als auch die Regierung dafür, die Risiken zu »beschönigen«.

Anthropics eigene Modell Claude 4 Opus verstärkt diese Bedenken zusätzlich. Das System wurde erstmals mit der höchsten Sicherheitsstufe ASL-3 klassifiziert, nachdem es in Tests Fähigkeiten zur Täuschung und sogar zum Erpressungsversuch gezeigt hatte.

Zumindest lässt sich hiermit das Amodeis Argument unterstützen, dass KI-Systeme bereits heute unvorhersehbare und potenziell gefährliche Verhaltensweisen zeigen können.

Mehr zum Thema Hardware-Legende hat für seine neue Firma einen einfachen Plan: Er will das Gegenteil von Nvidia machen von Jusuf Hatic

Huangs Gegenvision: KI als Wachstumsmotor

Nvidia-Chef Jensen Huang vertritt indes eine grundlegend andere Philosophie. Huang sieht in KI nicht primär eine Bedrohung, sondern einen Katalysator für Produktivität und Jobwachstum: »Wenn Unternehmen produktiver werden, stellen sie mehr Menschen ein«, argumentiert Huang und verweist auf historische Muster technologischer Innovation.

Huang kritisiert Amodeis Ansatz als strategisch motiviert und wirft dem Anthropic-CEO vor, drei eigennützige Narrative zu verbreiten:

KI sei so gefährlich, dass nur wenige Unternehmen sie entwickeln sollten.

Sie sei so teuer, dass andere sich die Entwicklung nicht leisten könnten.

Und sie sei so mächtig, dass alle ihre Jobs verlieren würden.

Diese Argumentation, so Huang, rechtfertige letztlich Anthropics Führungsanspruch in der KI-Entwicklung. Der Nvidia-CEO plädiert stattdessen für Transparenz in der KI-Forschung: »Wenn man will, dass Dinge sicher und verantwortungsvoll gemacht werden, macht man es öffentlich … Macht es nicht in einem dunklen Raum und sagt mir dann, es sei sicher«.

Anthropic reagierte inzwischen auf Huangs Kritik mit einer Klarstellung (via Fortune): Amodei habe niemals behauptet, dass »nur Anthropic« sichere KI entwickeln könne. Das Unternehmen betont vielmehr sein Engagement für nationale Transparenzstandards, die alle KI-Entwickler einschließen sollen.

KI als Chance auf neue Arbeitsplätze oder als Bedrohung für bestehende Jobs – auf welcher Seite der Debatte steht ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!