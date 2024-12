Die Nvidia-App ist da - das jüngste Update entfernt Geforce Experience endgültig

Nvidia gibt das erste Treiberupdate ohne Geforce Experience heraus. (Bildquelle: Nvidia)

Anfang Oktober kündigte Nvidia das Ende der Geforce Experience an. Die zum damaligen Zeitpunkt noch laufende Betaphase der »Nvidia-App«, die sowohl die alte Geforce Experience als auch die Nvidia-Systemsteuerung in einer Oberfläche vereinen will, soll in diesem Jahr beendet werden.

Im Zuge des Updates auf Version 566.36 für den Geforce Game Ready-Treiber ist es nun so weit. Anstelle der Geforce Experience wird der neue Treiber mit der Nvidia-App ausgespielt, die zeitgleich auf eurem Rechner installiert wird.

Die Geforce Experience ist damit endgültig Geschichte – und damit auch der Registrierungszwang für die Nvidia-Utility, denn die App funktioniert ohne zugehöriges Konto.

Viele der bekannten Funktionen aus der Geforce Experience werden mit Ankunft der Nvidia-App übernommen. Die Entwickler versprechen an dieser Stelle, dass noch fehlende Features nachgereicht sowie neue Optionen eingeführt werden.

Die klassische Nvidia Systemsteuerung wird indes noch nicht ganz in Rente geschickt. Über das »System«-Tab könnt ihr im »Mein Rig«-Reiter auf Wunsch weiterhin auf dieses Tool zugreifen.

Allerdings wird auch die Systemsteuerung schrittweise von der Nvidia-App abgelöst – einen Termin für die endgültige Übernahme in diesem Aspekt nannten die Entwickler bislang nicht.

Zu guter Letzt noch ein kurzer Einwurf zum angesprochenen Game-Ready-Treiber 566.36 an sich: Das neue Update von Nvidia ist spezifisch auf das jüngst erschienene Indiana Jones und der Große Kreis ausgelegt.

Mit DLSS 3 versprechen die Entwickler im Blogbeitrag die doppelte Performance in 4K-Auflösung, während in Full-HD und 1440p der Faktor 1,6 zuschlägt.

Abseits davon geht Nvidia auf weitere die Verbesserungen für Path of Exile 2, Forza Motorsport und Marvel Rivals ein, die mithilfe von DLSS, Frame Generation und Reflex entstehen sollen.

Zurück zur Nvidia App: Habt ihr das neue Tool für die Grafikkarten schon installiert und ausprobiert? Gefällt euch die überarbeitete Oberfläche oder habt ihr die Geforce Experience trotz allem liebgewonnen? Welche Features fehlen euch noch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!