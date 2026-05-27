William Shatner wieder zurück als Captain Kirk: Der Traum vieler Star-Trek-Fans wäre in in Strange New Worlds um ein Haar zur Realität geworden

Seit Jahren gibt es immer wieder Ideen und Gerüchte zu einem großen Star-Trek-Comeback von William Shatner. Bildquelle: Paramount

Im Jahre 1994 schlüpfte William Shatner für Star Trek: Das Treffen der Generationen das letzte Mal in die Rolle von Captain Kirk. Seither sind 32 lange Jahre ins Land gezogen und viele Trekkies wünschen sich nach wie vor ein galaktisches Comeback.

Beinahe wäre es in Strange New Worlds sogar so weit gekommen. Showrunner Akiva Goldsman bereut bis heute, dass es letztendlich nicht geklappt hat.

William Shatners geplantes Star-Trek-Comeback

Goldsman hatte große Pläne für eine alternative Version von Captain Kirk in Strange New Worlds, die in direkter Verbindung mit dem großen Finale der ersten Staffel von Raumschiff Enterprise gestanden hätten.

In »The City on the Edge of Forever« (Staffel 1, Folge 28) verliebt sich Kirk in die Leiterin einer Suppenküche, Edith Keeler (Joan Collins). Strange New Worlds hätte dabei ein Szenario durchgespielt, in dem der Captain in New York geblieben und sich für die Liebe entschieden hat (via Polygon).

Goldsman und sein Team versuchten bisher in jeder Staffel die Idee zu verwirklichen, es gab sogar bereits einige Drehbücher für die geplante Episode. Der ausführende Produzent Alex Kurtzman versucht derweil das Positive in dem gescheiterten Vorhaben zu sehen:

Ich denke, wenn man das Ende erreicht und es nichts mehr gibt, was man noch tun möchte, dann ist das eher eine Enttäuschung. Ich bin stolz auf jede Folge, die wir gemacht haben, aber ich finde, die besten Abendessen sind diejenigen, bei denen man sich danach nicht überfressen fühlt. Sie lassen einen nach mehr verlangen.

Die Enterprise-Folge ist übrigens die am besten bewertete der gesamten Serie. In der Filmdatenbank IMDb landet sie bei stolzen 9,2 von 10 Sternen.

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Könnte William Shatner zurückkehren?

Der 95-jährige Schauspieler hat schon mehrfach preisgegeben, dass er immer mal wieder von Autoren angeschrieben wird und ihm Ideen für ein Comeback unterbreitet werden. Auch wenn ihm viele Vorhaben gefallen, scheiterte es bisher immer an der Umsetzung.

Noch gibt es aber eine kleine Chance, dass Shatner wieder als Captain Kirk zu sehen ist: Staffel 4 und 5 von Strange New Worlds oder Staffel 2 von Starfleet Academy. Letzteres brachte in der ersten Season bereits den Sohn von Benjamin Sisko – Jake (Cirroc Lofton) – nach 25 Jahren zurück.

Ob Shatner tatsächlich jemals als Kirk zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Der Schauspieler selbst ist alles andere als abgeneigt – bis dahin veröffentlicht er aber einfach noch ein neues Metal-Album.

Indirekt kehrte Shatner bereits 2024 als Captain Kirk zurück. In dem Kurzfilm 765874 – Unification von dem Unternehmen OTOY war er an der Seite von Leonard Nimoy (Spock) zu sehen. Das Projekt gehört aber nicht zum offiziellen Star-Trek-Kanon.

Allerdings lieh Shatner seinem Charakter hier nur seine Stimme, denn sowohl er als auch Nimoy wurden mithilfe von Archivaufnahmen und modernster CGI-Technik dargestellt (via Golem). Nimoy war zum Zeitpunkt des Releases bereits seit neun Jahren tot. Sein Mitwirken wurde von seiner Witwe Susan Bay genehmigt.

Staffel 4 von Strange New Worlds wird ab dem 23. Juli 2026 auf Paramount Plus veröffentlicht. Jede Woche gibt’s dort eine neue Folge. Die letzten beiden Seasons der Serie kommen allerdings mit einer gravierenden Änderung daher. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Linkbox, wo wir euch den passenden Artikel verlinken.