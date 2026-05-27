Ayaneo stellt »weltweit ersten KI-Handheld« vor und Spieler fragen sich: Warum?

Ayaneo hat den Konkr Pocket Block angekündigt – einen vertikalen Android-Handheld unter dem Konkr-Sub-Brand des Unternehmens. Das »Besondere« daran: Ayaneo nennt das Gerät den »weltweit ersten KI-Gaming-Handheld«. Was die KI dabei Konkret tut, hat das Unternehmen in seiner Ankündigung vom 25. Mai allerdings nicht erklärt.
Das Gerät soll laut Ayaneo Retro-Ästhetik mit einem Cyber-inspirierten Design verbinden und auf »KI-gestützten Konzepten und Features« basieren. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen; über technische Daten schweigt sich die Ankündigung komplett aus.
Was die Community dazu sagt
Die Reaktionen auf Ayaneos X-Post fielen weniger in die Kategorie »Produktfeedback« – und ganz, ganz sicher nicht Hype – und lesen sich eher wie kollektives Augenrollen.
Abseits der grundsätzlichen Verwünschungen für alles, was mit KI zu tun hat: Dass Ayaneo einfach nur »KI« sagt, aber mit keiner Silbe erklärt, was genau an dem Kronk-Handheld intelligent sein soll, stößt in diesem Fall besonders sauer auf.
- »Warum überhaupt sagen, dass es KI nutzt, ohne das zu erklären?« fragte etwa »KCsaurus« – und listete Möglichkeiten wie Echtzeit-Übersetzung oder einen Spielstand-Editor auf.
- »PricklyPie« vergleicht die Ankündigung mit der eines »Toasters, dem Räder druntergeschraubt werden. Vielleicht habt ihr da etwas Interessantes gemacht – aber solltet ihr das nicht weiter ausführen?
- Aber ganz gleich, was es am Ende des Tages tatsächlich ist: »RetroBreeze« hat eine Liste an Nutzern veröffentlicht, die KI in ihrer Spielkonsole haben wollen.
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Konkr Pocket Block: Was bisher bekannt ist
Das Gerät ist ein Android-Handheld im vertikalen Format – inspiriert laut Ayaneo von klassischen vertikalen Handhelds. Das Design kombiniert nach eigenen Angaben Retro-Elemente mit einem »Cyber-Look für das KI-Zeitalter«. Welcher Prozessor hierfür verbaut wird, ist bisher nicht kommuniziert.
Interessanterweise hat Ayaneo mit dem Next 2 bereits Windows-Handhelds mit dem KI-fähigem Ryzen AI Max+ 395 im Portfolio. Hier ist die NPU – also die Neural Processing Unit, die für KI-Berechnungen zuständig ist – entsprechend hardware-seitig verankert.
Für ein so kleines Handheld wie das Konkr Pocket Block dürfte das ausgeschlossen sein, sodass wir bis zu den angekündigten weiteren Details die meistgenannten Frage unter der Vorstellung für sich stehen lassen: KI wofür?
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