Besser als Lego? Ihr könnt jetzt hunderte Euro bei der Klemmbaustein-Alternative Lumibricks sparen

Lumibricks feiert Jubiläum und Käufer bekommen im Sale dicke Preisnachlässe für das Bauspielzeug. Wir stellen einige der Angebote vor und verraten den Rabatt-Code.

Wer nach anspruchsvollen Bauprojekten abseits des dänischen Marktführers Lego sucht, stöbert zunehmend bei alternativen Klemmbaustein-Herstellern. Ein profilierter Akteur feiert aktuell Jubiläum und senkt die Preise für viele Display-Modelle drastisch.

Die Rabatte erstrecken sich dabei auf das gesamte Sortiment von Lumibricks mit dem Code ANNIVERSARY15, wobei die Höhe des Nachlasses zwischen 15 bis 40 Prozent je nach Set schwankt.

Den tatsächlichen Nachlass seht ihr erst, wenn ihr das Set in den Einkaufswagen gelegt habt - der Betrag wird automatisch von der unverbindlichen Preisempfehlung abgezogen. Neben niedrigeren Preisen winken kostenlose Beigaben.

Das Wichtigste zum Jubiläums-Sale von Lumibricks

Die Aktion läuft vom 21. Mai bis zum 31. Mai 2026 im Online-Shop mit weltweiten Nachlässen zwischen 15 und 40 Prozent.

Ab 136 Euro Bestellwert nach Abzug der Rabatte gibt es ein Geschenk nach Wahl. Zur Auswahl stehen Magnet-Sets, ein Schlüsselanhänger oder ein Jubiläumsaufsteller.

Ab 188 Euro legt der Anbieter zwei Gratisartikel bei. Käufer erhalten den Jubiläumsartikel und ein zusätzliches Bauset im Wert von knapp 20 US-Dollar. Hier stehen eine Postkutsche oder eine Schatzkutsche zur Auswahl. Diese Geschenke sind limitiert und werden teils separat aus China versendet, weshalb ihr hierzulande sehr wahrscheinlich leer ausgeht.

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Ausgewählte Angebote des Sales im Überblick

Die Bausätze von Lumibricks konzentrieren sich auf Gebäude, es gibt etwa komplexe Modelle aus den Themenwelten City, Mittelalter, Western und Cyberpunk. Wir haben einige Beispiel-Angebote aufgelistet, die Rabatte gelten aber wie gesagt auf alle Artikel im Online-Shop.

Hier ein paar Beispiele für Lumibricks-Sets.

Was ist Lumibricks? Das in China ansässige Unternehmen operierte bis Mitte 2025 unter dem Namen »Funwhole«. Die Gründer starteten 2019 mit Leuchtdioden-Nachrüstsätzen. Seit 2022 entwirft das Team eigene Baukästen mit integrierter Beleuchtung. Das Rebranding zu Lumibricks folgte im Juni 2025. Für die Steine greift der Hersteller auf den Zulieferer GoBricks zurück. Neuere Sets verzichten völlig auf Aufkleber und nutzen ein aufwendiges Druckverfahren.

Was Klemmbausteinfans beachten müssen

Das System ist kompatibel zum Noppenraster von Lego und anderen Klemmbausteinen. Das Bauen erfordert jedoch viel Konzentration. Die mikrofeinen Kupferdrähte müssen exakt verlegt werden. Quetschungen beim Aufsetzen neuer Schichten führen zu Defekten. Der Aufwand richtet sich daher an erfahrene Jugendliche und Erwachsene.

Kritikpunkte betreffen die Minifiguren. Diese weichen aus rechtlichen Gründen stark von der geschützten Lego-Form ab. Ihr rundes Design besitzt im Sitzen keine Noppenaufnahme, wodurch sie leicht verrutschen. Zudem berichten User davon, dass die Halteclips der Gelenke brechen können.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt hervorragend. Der Teilepreis liegt bei etwa sieben Cent pro Stein - deutlich günstiger als bei Lego-Sets. Die komplette Elektronik und ein Werkzeug-Set sind bereits enthalten.