Nvidia soll DLSS in gerade einmal zwei Wochen entwickelt haben – weil der Chef selbst plötzlich einen Einfall hatte

Die Konzeption von DLSS ging wohl rasend schnell: Angeblich wurde das KI-Upscaling innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt.

Vor rund sechseinhalb Jahren erblickten nicht nur die RTX 2070 sowie die RTX 2080 mitsamt zugehöriger Ti-Version die Welt. Im Rahmen eines eigenen »Geforce Gaming Celebration«-Events im Vorfeld der Gamescom 2018 fiel der Startschuss zu einer Technologie, die die GPU-Landschaft nachhaltig verändern sollte.

Die Rede ist vom damals vorgestellten »Deep Learning Super Sampling« - kurz: DLSS. Inzwischen sind wir bei der vierten Generation des KI-gestützten Upscalings angekommen und ist heutzutage kaum noch wegzudenken; ganz gleich, ob man dem nun positiv oder negativ gegenübersteht.

Dabei soll DLSS ein vergleichsweise »spontaner Einfall« von Nvidia-CEO Jensen Huang gewesen sein. Dies behauptet zumindest das kürzlich erschienene Buch »Der Nvidia-Weg: Jensen Huang und die Erschaffung eines Tech-Giganten« des Autors Tae Kim (via PC Gamer).

Demzufolge soll die erste Idee zu DLSS nur zwei Wochen vor der ersten Präsentation auf der SIGGRAPH-Messe 2018 konzipiert worden sein.

Huang habe nach etwas gesucht, das »die Zuhörer von den Socken hauen« werde. Einer der zur SIGGRAPH eingeladenen Führungskräfte habe demnach vorgeschlagen, dass für die Kantenglättung Künstliche Intelligenz (Deep Learning Anti-Aliasing) eingesetzt werden könne.

Diese Idee wurde allerdings prompt verworfen – »ein besseres Bild wird nicht viele GPUs verkaufen«, wird Huang im Buch zitiert. Allerdings soll dieser Gedankengang den Nvidia-Chef inspiriert haben: Anstelle DLAA für das Verbessern bereits gut aussehender Bilder zu nutzen, stand die Idee der Tensor-Kerne im Raum, die Karten aus dem unteren Ende des Leistungsniveaus auf ein neues Level zu hieven.

Nvidia könnte die Bildverbesserungsfunktion nutzen, um zusätzliche Pixel abzutasten und zu interpolieren, sodass eine Grafikkarte, die für das native Rendern von Grafiken in 1440p-Auflösung (Quad-HD) konzipiert ist, Bilder in der höheren 4K-Auflösung mit einer ähnlichen Bildrate erzeugen könnte. KI würde verwendet werden, um Details zu ergänzen und das Bild mit niedrigerer 1440p-Auflösung in ein Bild mit höherer 4K-Auflösung umzuwandeln.

Tae Kim im Buch »Der Nvidia-Weg«