Geforce Now: Nvidia integriert den kompletten PC Game Pass

Die Kooperation zwischen Geforce Now und Microsoft trägt die nächsten Früchte. (Quelle: Nvidia)

Bei Nvidia steht jeden Donnerstag der »Geforce Now Thursday« an, an dem das Unternehmen neue Updates zum Spiele-Streamingdienst veröffentlicht.

In der Regel finden sich in diesen Ankündigungen neue Spiele, die zu Geforce Now hinzugefügt wurden, doch im aktuellen Eintrag gibt es noch eine weitere erfreuliche Nachricht.

Denn nachdem Microsoft im Zuge der Activision-Übernahme bekannt gegeben hat, dass das Unternehmen im Bereich des Cloud-Streamings eine zehnjährige Kooperation mit Nvidia eingeht, ist der Startschuss für die Partnerschaft endgültig gefallen.

Mit Update 2.0.58 können Geforce-Now-Kunden nämlich auch ihr Xbox-Konto verknüpfen und so Zugriff auf die gesamte hinterlegte Spielebibliothek erhalten.

Dies beinhaltet nicht nur gekaufte Spiele aus dem Microsoft und Xbox Store - auch der PC Game Pass wird so in Geforce Now integriert.

Bisher waren Games zumindest vereinzelt aus dem Game-Pass-Katalog enthalten, mit der heutigen Ankündigung wird nun eine vollständige Integration in Geforce Now ermöglicht.

Neben der direkten Kooperation mit dem PC Game Pass wird auch das Spiele-Abo Ubisoft+ vom gleichnamigen Publisher in die Bibliothek aufgenommen. Auch hier sind also ab sofort die rund 150 Spiele des Anbieters per Geforce Now spielbar.

Im Zuge der Ankündigung führt Nvidia ein »zeitlich begrenztes Angebot« ein. Wenn ihr euch für die 6-monatige Ultimate-Mitgliedschaft entscheidet (Kostenpunkt: 109 Euro), erhaltet ihr drei Monate Zugriff auf ebenjenen PC Game Pass von Microsoft geschenkt.

Das Angebot scheint allerdings nur für Neukunden und solche, die von der niedrigeren »Priority«-Stufe aufrüsten, zu gelten. Ob auch Ultimate-Bestandskunden von dem Bundle profitieren können, geht zumindest aus der Nvidia-Erklärung nicht hervor.

Zudem ist der beigelegte Code zum PC Game Pass nur für Kunden gültig, die zuvor noch nicht beim Microsoft-Abo angemeldet waren.

Immerhin lässt sich mit der neuen Kooperation auch die Preiserhöhung rechtfertigen, die Nvidia Anfang des Monats zu Geforce Now eingeführt hat.

Jetzt seid ihr gefragt: Überzeugt euch das Angebot zum Ultimate-Abo von Geforce Now? Oder wart ihr ohnehin schon Kunde beim Streamingdienst von Nvidia? Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit Cloud Gaming machen können? Gibt es ein Spiel aus dem Game Pass, auf das ihr euch jetzt besonders freut? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!