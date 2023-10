GeForce NOW wird ab dem 1. November teuer

NVIDIA erhöht die Preise seines Cloud Gaming Modells. Wer noch schnell ein Abo abschließt, spart sich ein paar Euro (Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash)

Überall steigen die Preise. Selbst beim Spielen über GeForce NOW. Das ist ein sogenannter Cloud-Gaming-Dienst. Jetzt wird der Preis des Abo-Modells angehoben.

Am 12.10.2023 hat der NVIDIA-Support nun eine Preistabelle veröffentlicht.

Auswählbare Abo-Modelle sind Priority , Ultimate und Gratis . Gratis ermöglicht euch ein einen ersten Test – ihr bekommt als Hardware aber nur eine Basic Rig gestellt, also niedrigere Leistung geboten.

Der Preis bei Priority erhöht sich um einen Euro auf 10,99€ pro Monat oder 5 Euro pro halbes Jahr auf 54,99€.

Für den Preis erhaltet ihr Zugriff auf das PremiumRig . Ein Rig ist in anderen Worten die zusammengestellte Hardware, welche in diesem Fall RTX beherrscht. Diese Hardware berechnet euer Spiel und streamt dann dessen Inhalt auf euren PC.

RTX On bedeutet, dass ihr dabei Raytracing benutzen könnt. Als Einstellung ist maximal 1080p (FullHD) mit bis zu 60 FPS wählbar. Spielesessions sind auf 6 Stunden am Stück beschränkt.

Der Preis des Premium-Angebots wird ebenfalls angepasst. Das sogenannte Ultimate-Abo erhöht sich um 2 Euro pro Monat auf 21,99€ oder 10 Euro pro halbes Jahr auf 109,99€.

Beim Ultimate-Abo habt ihr Zugriff auf ein Rig mit einer GeForce RTX 4080 Grafikkarte, welche auf Amazon aktuell mit einem Preis um die 1180 Euro gelistet ist.

Das ermöglicht Cloud Gaming in der Qualität bis zu 4K mit 120 FPS. Zudem dürft ihr insgesamt 8 Stunden am Stück pro Session zocken.

Das Abo gilt immer für bis zu 6 Monate. Das bedeutet, wer Ende Oktober noch ein Halbjahres-Abo abschließt, spart sich die preislichen Änderungen dementsprechend.

Das schreibt der Support unter den gezeigten Tabellen:

Both active and new members who sign up before Nov. 1, 2023 will be able to lock in their memberships at the current pricing for 6 months

NVIDIA Support