Alle Microsoft-Spiele bei Geforce Now: Nach Nintendo geht auch Nvidia eine Partnerschaft mit Xbox ein

Update von 19:57 Uhr: Auf einer Pressekonferenz in Brüssel hat Microsoft bekannt gegeben, dass man auch mit Grafikkartenhersteller und Cloud-Service-Anbieter Nvidia einen Deal über zehn Jahre abgeschlossen hat. Dieser soll garantieren, dass Nutzer von Geforce Now Zugriff auf das komplette Angebot von Xbox-PC-Spielen als Teil ihrer haben - um welche Titel es sich genau handelt, wurde dabei ebenso wenig verraten wie ein genauer Starttermin.

Bei Geforce Now bezahlen Abonnenten einen monatlichen Beitrag, um Spiele auf einem per Internet mit ihrem Streaming-Gerät verbundenen High-End-Rechner remote zu spielen. Sollte die derzeit von Regierungsbehörden in aller Welt kritisch beäugte Activision-Blizzard-Übernahme (siehe unten) erfolgreich über die Bühne gehen, werden laut Microsoft auch die Spiele des Call-of-Duty-Publishers ihren Weg auf Geforce Now finden.

Originalmeldung von 17:06 Uhr: Wegen der geplanten Übernahme von Activision Blizzard steht Microsoft zur Zeit ziemlich unter Druck: Sony befürchtet, dass Call of Duty künftig von der Playstation verschwinden könnte, und inzwischen beäugen auch Kartellbehörden den Fall kritisch und ziehen weitgehende Maßnahmen in Betracht:

Während die Shooter-Marke ein großer Streitpunkt beim Activision-Deal ist, verpflichtet sich Microsoft nun gegenüber Nintendo und will Call of Duty in den nächsten Jahren auch auf der Switch verfügbar machen.

Der Deal zwischen Nintendo und Microsoft wurde bereits offiziell angekündigt, er soll rechtlich bindend sein, obwohl die Übernahme von Activision Blizzard noch nicht abgeschlossen ist:

Brad Smith von Microsoft verkündete den Abschluss der Vereinbarung auf Twitter, das sind die wichtigsten Eckdaten:

Dauer: Die Vereinbarung gilt für die nächsten 10 Jahre. Wahrscheinlich dürfen wir also das nächste Call of Duty schon auf der Switch spielen.

Künftige CoD-Titel werden am selben Tag auf der Xbox, Playstation und Nintendo-Konsolen erscheinen. Dabei sollen alle Features und Inhalte verfügbar sein, die es auch auf anderen Plattformen gibt.

Die technische Umsetzung eines Triple-A-Shooters auf der kleinen Konsole wirft natürlich die ein oder andere Frage auf. Grundsätzlich sollte es dank Cloud-Streaming gut möglich sein, das Spiel auf der vergleichsweise leistungsschwachen Nintendo Switch zu spielen. Dass Shooter prinzipiell auch auf Handhelds und mobilen Geräten funktionieren können, zeigen außerdem Beispiele wie das erfolgreiche PUBG Mobile oder Fortnite.

Die Steuerung mit den Joy-Cons der Nintendo Switch ist zwar für Shooter eher ungeeignet, mit dem Pro Controller solltet es aber gut möglich sein, eine Runde CoD zu spielen.

Ein Beschwichtigungsversuch?

Das Timing der Ankündigung dürfte übrigens kein Zufall sein. Denn am 21. Februar will Microsoft seine Activision-Übernahme auch vor der Europäischen Kommission rechtfertigen. Die Kommission und verschiedene Kartellbehörden sorgen sich vor allem um ein mögliches Monopol Microsofts, weshalb man bei der Nintendo-Vereinbarung betont:

Wir verpflichten uns dazu, anderen Plattformen langfristig gleichberechtigten Zugang zu Call of Duty zu gewähren, den Spielerinnen und Spielern mehr Auswahl zu bieten und für mehr Wettbewerb auf dem Gaming-Markt zu sorgen.

Ganz offensichtlich erhofft sich Microsoft, mit der Ankündigung ein positives Signal an die zuständigen Behörden zu senden. Wie und ob man damit erfolgreich ist, muss sich erst noch zeigen. Warum aber Konsolenkriege wie die Auseinandersetzung zwischen Sony und Microsoft für uns nie gut sind, besprechen wir im Podcast.

Was denkt ihr von der Vereinbarung zwischen Microsoft und Nintendo? Würdet ihr ein neues Call of Duty auf der Switch spielen? Oder ist euch PC oder (große) Konsole lieber? Habt ihr schon mal einen Mobile-Shooter gespielt und hattet gute Erfahrungen damit? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!