Plant Nvidia einen Bezahl-Service gegen Cheater? Umfrage der Geforce-Macher sorgt für Aufregung

Die PC-Community auf Reddit ist Nvidia in letzter Zeit nicht gerade freundlich gesonnen. Meist hat das mit der geringen Verfügbarkeit und zu hohen Preisen für die neuen Grafikkarten der RTX-3000- wie auch RTX-4000-Serie zu tun.

Diesmal aber beschweren sich die Reddit-Nutzer über das grüne Team, ohne dass Grafikkarten eine direkte Rolle spielen würden. Der Grund ist an anderer Stelle zu finden: Eine Umfrage, mit der Nvidia die Stimmung der Community zu verschiedenen Themen erforschen möchte.

Genauer handelt es sich um eine spezifische Frage, die für Ärger, Beunruhigung, teilweise auch für Humor sorgt: Würdet ihr Geld bezahlen, um ohne Cheater spielen zu können?

169 16 Luxusgut Grafikkarte Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so weit kommt

Reddit ist wegen Nvidia-Umfrage empört

Der Beitrag, um den sich alles dreht, stammt von dem Nutzer /u/MatsSpier04. Darin enthalten ist ein abfotografierter Bildschirm, auf dem die Frage von Nvidia dargestellt wird. Mittlerweile konnte der Beitrag mehr als 16.000 Upvotes einkassieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Kommentare darunter geben ein klares Bild ab. Bei den meisten Kommentierenden ist die Sache klar: Eine solche Funktion sollte Teil der Basisfunktionen eines jeden Spiels sein. Wer für einen Titel bezahlt hat, kann auch erwarten, diesen ohne Cheater im Multiplayer spielen zu können. So schreibt /u/Igot1forya:

Yeah, I already paid when I bought the game. That should be the expectation, not the exception. Ja, ich habe bereits bezahlt, als ich das Spiel gekauft habe. Das sollte die Erwartung sein, nicht die Ausnahme.

Viele weitere Kommentare stimmen dem Nutzer zu. Und befürchten schlimmeres, so wie /u/Gordon_Explosion. Könnte Nvidia dadurch künftig ein Interesse haben, eine gewisse Menge an Cheatern in Spielen ungebannt zu lassen?

Suddenly, a good population of cheaters would make them money, and be good for their bottom line. Plötzlich würde eine ordentliche Anzahl von Betrügern ihnen Geld einbringen und sich positiv auf ihren Gewinn auswirken.

Andere nehmen es mit Humor. So auch der Top-Kommentar von /u/HailThyself_333:

Where was nvidia with my last marriage? Wo war Nvidia bei meiner letzten Ehe?

Die Angst in der Community ist klar: Wenn Nvidia tatsächlich einen solchen Bezahldienst plant, würde eine weitere Basisfunktion von Spielen hinter die Bezahlschranke gepackt. Wer nicht zahlt, bekommt im schlimmsten Fall eine unerträgliche Spielerfahrung. Und auch die Effektivität eines solchen Dienstes wird in den Kommentaren mehrfach angezweifelt.

Reddit-Nutzer sind nicht nur wegen Nvidia empört. Auch Microsoft sorgte mit seinem Edge-Browser gestern für Aufruhr.

62 3 Mehr zum Thema Wie ein Desktop-Icon gerade Reddit-Nutzer in Aufruhr versetzt

Nvidia-Umfrage: Was steckt dahinter?

Bei aller Empörung über die Umfrage: Dass Nvidia tatsächlich bereits an einem solchen Dienst arbeitet, der Cheater gegen Geld aussperrt, ist eher unwahrscheinlich. Umfragen wie diese dienen oft eher dazu, den Markt abzuklopfen und Potenziale zu erkennen.

Wird die Umfrage von vielen Menschen mit Ja beantwortet, kann das natürlich ein deutliches Zeichen für Nvidia sein, dass sich der Aufbau eines Bezahldienstes lohnen könnte. Genauso wahrscheinlich ist aber, dass aus der Frage kein konkretes Produkt erwächst.

Um die Umfrage weiter einzuordnen, haben wir uns auch mit einer Bitte um Stellungnahme direkt an Nvidia gewandt. Sobald wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir den Artikel natürlich entsprechend.

Zudem wäre Nvidia nicht der erste Anbieter, der ein solches Bezahlwerkzeug gegen Cheater in Erwägung zieht. In Counter Strike: Global Offensive gibt es bereits die Option, sich Cheater gegen Geld vom Hals zu schaffen. Dass das Angebot gut angenommen wird, liegt an der Historie sowie dem fairen Preismodell des Spiels.

Denn während CS:GO früher einmalig gekauft werden musste, wechselte das Spiel 2018 zu einem Free-to-Play-Modell. Der Prime Status mit weniger Cheatern ist mit 14 Euro etwa so teuer wie das Grundspiel vor 2018.

Meine Einschätzung als Autorin: Wenn Nvidia in kostenlosen Titeln ein ähnliches Modell anbietet, dürfte sich der Aufschrei in Grenzen halten. Wovor die Community Angst hat, sind vermutlich eher Abo-Modelle, im schlimmsten Fall für bereits kostenpflichtige Spiele. Und zurecht, denn gerade dort muss Anti-Cheat bereits im Kaufpreis enthalten sein. Alles andere wäre Abzocke.

Ihr wollt noch mehr Nachrichten zu Nvidia? Dann kann ich euch diesen Artikel ans Herz legen:

49 3 Wird die Grafikkarte bald günstiger? Nvidia spendiert der RTX 4080 eine neue GPU, um Kosten einzusparen

Was meint ihr? Arbeitet Nvidia bereits an einem solchen Service oder wird hier heißer gekocht als gegessen? Und wärt ihr bereit, für einen kostenpflichtigen Anti-Cheat-Dienst zu zahlen? In welcher Form? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!