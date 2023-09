Nvidia RTX: So sieht also die Flaggschiff-Karte aus, die wir nie bekommen haben

Diese Grafikkarte bekam keiner von uns in die Finger.

Wie heißt nochmal das Nvidia-Flaggschiff der letzten Generation? Na klar, RTX 3090 Ti. Fast wäre es aber anders gekommen. Denn lange war stattdessen auch eine andere Karte im Gespräch, die dann unter dem Titel RTX 3090 Super hätte erscheinen sollen.

Eine ganze Generation später (mittlerweile heißt das Flaggschiff schließlich RTX 4090) wandert ein Bild durchs Netz, dass die nie erschienene Karte zeigen soll. Und zumindest aus optischer Sicht ist es ein Jammer, dass die Karte nie herauskam.

Bild soll Nvidias nie veröffentlichte RTX 3090 Super zeigen

Was ist passiert: Das Bild stammt von dem bekannten Leaker KittyYYuko. Der teilte in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) ein Bild der nie herausgebrachten Karte. Das soll von einem chinesischen Second-Hand-Marktplatz stammen.

Gegenüber anderen Founder's Editions von Nvidia sticht die Karte vor allem durch ihre Farbe hervor. Denn die RTX 3090 Super präsentiert sich in einem edlen, matten Schwarz:

Das große Ganze: Es ist nicht das erste Bild, dass wir von der RTX 3090 Super zu sehen bekommen. Wie Videocardz anmerkt, gab es bereits in der Vergangenheit Bilder von der offiziell nie angekündigten Karte zu sehen.

Neu an dem Leak ist aber, dass wir nicht nur Details, sondern die komplette Karte in der Totalen zu sehen bekommen. Das erlaubt natürlich einen deutlich besseren Blick auf die Hardware, die nie war.

Was haben wir verpasst? Bleibt noch die Frage, wo genau sich die RTX 3090 Super angesiedelt hätte. Hier kann man nur spekulieren, denn belastbare Tests und Benchmarks der Karte gibt es natürlich nicht.

Faktisch dürfte sich die Karte nicht allzu sehr von der Anfang 2022 veröffentlichten RTX 3090 Ti unterschieden haben. Bei der GPU hätte es aller Wahrscheinlichkeit sogar überhaupt keine Unterschiede gegeben. Wer weiß, vielleicht wäre der besondere Anstrich sogar alles gewesen, was Ti und Super voneinander unterscheidet.

Kommt auch eine RTX 4090 Super? Endgültig weiß man es nie, aber aktuell sieht es nicht so aus. Eine RTX 4090 Ti war hingegen länger im Gespräch, soll laut Insidern aber mittlerweile von Nvidia eingestellt worden sein.

Da eine RTX 5090 aber erst für 2025 erwartet wird, bleibt die Frage offen, ob und wie Nvidia das kommende Jahr füllen möchte. Womöglich könnte ein mächtigeres Modell in Form einer RTX 4090 Ti oder Super also in den nächsten zwölf Monaten noch einmal relevant werden.

Was meint ihr? Findet ihr den besonderen, dunklen Anstrich der RTX 3090 Super gelungen? Hättet ihr die Karte womöglich selbst gerne besessen? Oder war Nvidias Umschwung auf die RTX 3090 Ti genau das richtige? Und rechnet ihr doch noch mit einem neuen Flaggschiff über der RTX 4090? Schreibt uns eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare!