RTX 4080 zu Recht gecancelt? Benchmark-Leak zeichnet ein ernüchterndes Bild

Mit dem Un-Launch der RTX 4080 12 GB hat Nvidia für offene Münder gesorgt. Denn die An- und darauffolgende Abkündigung einer Grafikkarte ist in dieser Art und Weise wohl beispiellos.

Eine erste Einordnung der ganzen Sache gibt es bereits von meinem Kollegen Nils. Jetzt aber kommen neue Informationen in Form von geleakten Benchmarks ans Licht. Die zeigen: Das vorzeitige Ende der RTX 4080 12 GB dürfte der richtige Schritt gewesen sein.

Die RTX 4080 12 GB in 3DMark und Cyberpunk 2077

Die Benchmarks der RTX 4080 12 GB wurden natürlich nicht von Nvidia selbst veröffentlicht. Stattdessen wurden die Ergebnisse im chinesischen Chiphell-Forum geleakt. Ergebnisse gibt es dabei sowohl für verschiedene 3DMark-Benchmarks sowie für Cyberpunk 2077.

Aus dem Leak wird nicht klar ersichtlich, um welches Modell der RTX 4080 12 GB genau es sich handelt. Allerdings wurde die Karte mit einer maximalen Taktrate von 2820 MHz und einer Leistungsaufnahme von bis zu 262 Watt betrieben.

In Cyberpunk erreichte die Karte einen Höchstwert von 67,5 Frames pro Sekunde bei 4K-Auflösung und aktiviertem Raytracing.

In 3DMark bewegt sich die RTX 4080 12 GB je nach Benchmark auf oder unter dem Niveau der RTX 3090 und RTX 3090 Ti, wie die unten stehende Tabelle zeigt. Diese basiert auf Werten der US-Seite Wccftech.

Benchmark RTX 4080 12 GB RTX 3090 Ti RTX 3090 RX 6800 XT 3DMark Speed Way 5382 Punkte 6744 Punkte 6216 Punkte - 3DMark Fire Strike Ultra 12.772 Punkte 12.770 Punkte 12.478 Punkte 13.472 Punkte 3DMark Time Spy Extreme 10.794 Punkte 11.230 Punkte 10.062 Punkte 8583 Punkte Quelle: Wccftech

Die Benchmark-Ergebnisse decken sich ungefähr mit der von Nvidia selbst veröffentlichten Spieleperformance der inzwischen gecancelten RTX 4080 12 GB. Demnach hätte die Karte rund 11 Prozent weniger FPS geboten als eine RTX 3090 Ti.

Meinung der Redakteurin

Alana Friedrichs: Die RTX 4080 12 GB wieder einzumotten, war der richtige Schritt. Noch schöner wäre es gewesen, wenn Nvidia das Debakel um die Karte völlig vermieden hätte. Aber eine derart drastische Maßnahme vom Grafikkarten-Hersteller verlangt Mut, und das muss man meiner Meinung nach auch anerkennen.

Die geleakten Benchmarks bestätigen noch einmal, was schon nach Veröffentlichung der Spezifikationen zu erwarten war: Die Karte ist für das, was sie bietet, zu teuer und falsch deklariert worden. Die RTX 4080 12 GB hätte eine Erwartungshaltung beim Käufer erweckt, die mit diesen Ergebnissen nicht zu erfüllen gewesen wäre.

Ebenfalls durch die Benchmarks offensichtlich wird, wie sehr sich Nvidia mit der RTX 4080 12 GB neue Konkurrenz aus dem eigenen Haus geschaffen hätte. Dass Nvidia momentan versucht, alte RTX-3000-Bestände loszuwerden, dürfte ein offenes Geheimnis sein. Eine RTX 4080 12 GB, die sich bei der Leistung zwischen RTX 3090 und RTX 3090 Ti ansiedelt, ist dafür natürlich Gift.

Mein eher lauwarmer Hot-Take: Die RTX 4080 12 GB ist ein Zombie, den wir bald in neuem Kostüm wiedersehen. Ich erwarte die Karte mit ein paar kleineren Änderungen in ein paar Monaten wieder. Dann aber wird die Grafikkarte 4070 Ti heißen und etwas billiger sein.

Mit allzu hohen Preissenkungen solltet ihr aber vermutlich nicht rechnen. Warum Nvidia-CEO Jensen Huang der Meinung ist, dass Grafikkarten-Preise auch künftig hoch bleiben werden.

Hohe Preise für RTX 4000 sind laut Nvidia nur der Anfang einer unaufhaltbaren Entwicklung

Was meint ihr? War der Un-Launch der RTX 4080 12 GB die richtige Entscheidung? Kommen die Benchmark-Ergebnisse für euch überraschend oder bestätigen sie, was ihr bereits vermutet habt? Und glaubt ihr an eine Wiederkehr der gecancelten Karte als RTX 4070 (Ti)? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!