RTX 4080 günstiger: Nvidia senkt die Preise für die umstrittene GPU - und das soll erst der Anfang sein

Wieso eine umstrittene Grafikkarte nun plötzlich zum Geheimtipp werden könnte

Die RTX 4080 wird hingegen wegen etwas ganz anderem kritisiert: Dem Preis. Bei Veröffentlichung betrug die UVP in Deutschland 1.469 €. Zum Vergleich: Die RTX 3080 hatte im Jahr 2020 noch eine UVP von 699 € beim Launch.

Dieser extreme Preisanstieg bringt der RTX 4080 und Nvidia viel Kritik ein und das zeigt sich auch anhand der Lagerbestände in den meisten Online-Shops. Sie ist nämlich überall gut verfügbar. Ersten Berichten zufolge soll Nvidia nun aber planen, den Preis ab Mitte Dezember zu reduzieren.

Ist die Preissenkung eine Reaktion auf Kritik und AMD?

Die UVP der RTX 4080 wurde bereits kürzlich auf 1.399 € gesenkt. Damit ist sie also 4,7 % günstiger geworden. Dies könnte allerdings lediglich eine Reaktion auf die Kursschwankungen zwischen Euro und Dollar sein. Zum Launch war ein Euro etwa einen Dollar wert und inzwischen ist dieser 1,05 Dollar wert. Auch die RTX 4090 wurde in diesem Umfang im Preis reduziert.

Die Berichte von einer weiteren Preissenkung für die RTX 4080 stammen von der chinesischen Webseite MyDrivers, die schon häufiger mit vermeintlich internen Informationen für Aufmerksamkeit gesorgt hat (via Wccftech.com). Der prognostizierte Zeitpunkt überlappt sich dabei ungefähr mit dem Launch der neuen RDNA-3-Grafikkarten von AMD, die am 13. Dezember erscheinen.

Diese versprechen eine Leistung, die auf dem Level der RTX 4080 sein soll - und dass zu einem deutlich günstigeren Preis. Dieser Umstand könnte Nvidia dazu zwingen, den Preis ihrer Grafikkarte anzupassen, um konkurrenzfähig zu bleiben - auch wenn das die Quellen für das Gerücht laut diesem Tweet dazu bestreiten sollen:

Übersetzt lautet der untere Absatz: Die von der Quelle hervorgehobene Preissenkung erfolgt jedoch nicht aus Angst vor RDNA3, sondern aus eigenen Überlegungen. Der Preis wird in angemessener Weise gesenkt, um das Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbessern und den Absatz anzukurbeln .

Es gibt aber auch schon erste Anzeichen dafür, dass auch die neuen Grafikkarten von AMD nicht so günstig sein werden, wie man erwartet hat. Einigen Berichten zufolge wird der Bestand bei Launch sehr niedrig sein, was die Preise in die Höhe schießen lassen könnte. Näheres dazu könnt ihr hier nachlesen:

Eine Preissenkung seitens Nvidia könnte auch eine Reaktion auf die anhaltende Kritik der Community sein und um die bislang wohl eher schwachen Verkaufszahlen zu pushen. Entscheidend wird aber letztlich nicht nur sein, ob die Preissenkungen kommen, sondern auch, wie groß sie ausfallen.

Welchen Preis müsste die RTX 4080 haben, damit sie für euch interessant wäre? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!