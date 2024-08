Astronomen können ein Objekt nicht klassifizieren – es rast mit fast zwei Millionen km/h auf das Zentrum der Milchstraße zu

Das Objekt ist in Wirklichkeit nicht so weit von der Milchstraße entfernt - es trennen lediglich 400 Lichtjahre von der Erde. (Bildquelle: Adobe Firefly, KI-generiert)

Vor wenigen Wochen wurde ein bislang nicht genau bestimmbares Objekt in relativer Nähe zur Erde entdeckt, das mit extrem hoher Geschwindigkeit auf das Zentrum unserer Milchstraße zusteuert (via Space.com).

Es hört auf den einprägsamen (!) Namen CWISE J124909.08+362116.0 und wurde von Mitgliedern des Projekts Backyard Worlds: Planet 9 erspäht. Sie beschäftigen sich generell mit der Suche nach Sternen und Objekten in direkter Nachbarschaft zu unserer Sonne.

Auch transneptunische, also jenseits der Bahn des Neptuns befindliche Himmelskörper stehen im Fokus der mitunter Laienwissenschaftler.

Doch zurück zum wohlklingenden Objekt namens CWISE J124909.08+362116.0. Was hat es damit auf sich?

6:39 Wie und warum die NASA-Mission Osiris Rex den Asteroiden Bennu besucht

Vermutlich handelt es sich dabei um einen sogenannten Braunen Zwerg . Das ist ein Himmelskörper, der eine Sonderstellung zwischen Sternen und Planeten einnimmt. Gern ist hier auch die Rede von einem failed star (einem gescheiterten Stern).

Aber ganz sicher sind sich die Forscher noch nicht, da die Bestimmung der Masse (zirka acht Prozent der Masse der Sonne und die 80-fache Masse des Jupiters) ergeben hat, dass sich das Objekt genau an der Grenze zwischen Stern und Braunem Zwerg bewegt.

Wir entdeckten ein sehr massearmes Objekt, direkt an der Grenze zwischen Stern und Braunem Zwerg, das eine extreme Geschwindigkeit aufweist und sich so schnell bewegt, dass es möglicherweise tatsächlich nicht an die Milchstraße gebunden ist.

Adam Burgasser, University of California San Diego