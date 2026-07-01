The Surge 2 Vollversion bei GameStar Plus – chirugische Schnetzelei im Exo-Suit

Knallharte Souls-like-Action aus Deutschland: Mit The Surge 2 bekommt ihr diesen Monat ein brutales Sci-Fi-Highlight als Vollversion. Schnallt das Exo-Rig fest und rettet Jericho City!

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GameStar Plus , Tim Schweizer
01.07.2026 | 00:00 Uhr


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Jagen, zielen, abtrennen – mit der stetig wachsenden Power eures Exosuits häckselt ihr euch durch gegner und trennt gezielt deren Körperteile ab. Jagen, zielen, abtrennen – mit der stetig wachsenden Power eures Exosuits häckselt ihr euch durch gegner und trennt gezielt deren Körperteile ab.

Wenn wir über knallharte Soulslikes im Stile von Elden Ring sprechen, geht der Blick meistens nach Japan. Doch dass geniale Action-Rollenspiele der Spitzenklasse auch aus deutschen Landen kommen können, hat ein Studio aus Frankfurt eindrucksvoll bewiesen.

Mit The Surge 2 bringen wir euch diesen Monat ein echtes Sci-Fi-Schwergewicht als Vollversion, das in unserem Test eine starke 85er-Wertung abgeräumt hat. Das Team von Deck13 hat hier nämlich nicht nur das ohnehin schon starke Fundament des Vorgängers konsequent ausgebaut, sondern eines der wuchtigsten und flüssigsten Souls-likes der letzten Jahre auf die Beine gestellt.

Eure Reise führt euch weg von den sterilen und monotonen Fabrikhallen des ersten Teils und wirft euch direkt in das "farbenfrohe" Herz von Jericho City. Nach einem mysteriösen Flugzeugabsturz erwacht ihr in einer unter Quarantäne stehenden Metropole, die von einer techno-organischen Nanomaschinen-Seuche und marodierenden Fraktionen ins absolute Chaos gestürzt wurde.

Video starten 1:33 Der Trailer zu The Surge 2 hinterlässt mehr als "nur ne Fleischwunde"

Ausgerüstet mit einem mächtigen Exo-Rig – einem mechanischen Außenskelett, das ihr im Spielverlauf immer weiter upgradet– müsst ihr euch durch die verwinkelten Straßen der zerstörten Stadt kämpfen. Das Leveldesign lädt mit seinen etlichen cleveren Abkürzungen und versteckten Pfaden zum Entdecken ein und belohnt euch an jeder Ecke mit wertvollem Loot.

Das absolute Highlight von The Surge 2 ist und bleibt das einzigartige Kampfsystem. Statt einfach nur blind auf eure Gegner einzuknüppeln, visiert ihr im Kampf gezielt einzelne Gliedmaßen eurer Widersacher an. Braucht ihr ein Upgrade für euren linken Beinschutz oder die brennende Klinge des gegenüberstehenden Bosses? Dann schwächt ihr gezielt dieses Körperteil und trennt es im spektakulären Finisher einfach ab, um an die Blaupausen und Materialien zu kommen. Dieses taktische Sezieren sorgt für eine fantastische Motivationsspirale, die perfekt mit den reaktionsschnellen Richtungs-Blocks und dem wuchtigen Trefferfeedback harmoniert.

Das Sci-Fi-Soulslike baut auf den Stärken des ersten Teils auf und bessert dabei die größten Schwächen aus, wodurch The Surge 2 ein absolut rundes Spiel wird. Wer jetzt mit seinem Exo-Suit losziehen will, um sich mit chirurgischer Präzision durch Nano-Maschinen zu schnetzeln kann sich jetzt mit GameStar-Plus seinen Key bis zum 31. Juli bis 23:59 Uhr abholen und bis einschließlich 3. August bei Gamesplanet einlösen.

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The Surge 2

The Surge 2

Genre: Rollenspiel

Release: 24.09.2019 (PC, PS4, Xbox One)

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