Obwohl die einschlägigen Hersteller bereits VR-Brillen der zweiten Generation vorgestellt haben, hat die Technologie auch nach Jahren der Entwicklungszeit nicht den Mainstream erreicht. Und das wird nach Meinung von Oculus-Gründer Palmer Luckey auch noch eine ganze Weile so bleiben.

Denn wie Luckey kürzlich auf seiner eigenen Webseite schrieb (via Wccftech), seien VR-Brillen derzeit selbst dann nicht gut genug, zum Mainstream zu werden, wenn sie kein Geld kosten würden. Auch künftige Hardware werde daran in den kommenden Jahren wenig ändern, glaubt der Entwickler. Konkret schreibt er dazu:

"[...] Hardware-Verkäufe sind für den Erfolg von VR bedeutungslos. Sie fungieren lediglich als Mittel zum Zweck, als Grundlage um die einzige Sache möglich zu machen, die wirklich zählt: die Bindung. [...] Hardware-Verkäufe ziehen jede Menge Aufmerksamkeit und Spekulationen auf sich, von Analysten und Konsumenten gleichermaßen, aber in Wahrheit dreht sich alles um die Zahl der Leute, die sich einloggen und jede Woche Geld ausgeben, die Lebenskraft, die alles antreibt. Kürzliche Markt-Studien haben gezeigt, dass Millionen Menschen gewillt sind, günstige Hardware zu kaufen, aber nur sehr wenige diese Hardware dann auch weiternutzen oder langfristig in deren Software-Ökosystem investieren. Das ist sogar dann der Fall, wenn die Leute die Hardware umsonst bekommen [...]. Warum ist das so? Qualität der Erfahrung. Wenn die gratis Hardware wirklich [...] gut wäre und mit gutem Content gepaart wäre, würde es praktisch über Nacht zu einer Massenmarkt-VR-Revolution kommen. "