Warum 4K-OLED-Fernseher bald deutlich günstiger werden könnten

Es geht einfach nichts über einen OLED-Fernseher. Die selbstleuchtenden organischen Dioden sind das aktuelle Maß aller Dinge, wenn es um Bildqualität, Kontrast, Schwarzwert und nicht zuletzt Reaktionszeit geht. Sie sind daher hervorragend zum Spielen geeignet, wie auch unser Test belegt. Doch die Technologie hat ihren Preis. Vereinzelt gibt es zwar kleinere Modelle für unter 1.000 Euro, für die meisten Panels müsst ihr jedoch weit mehr hinblättern.

Das liegt nicht nur daran, dass OLED-Panels per se schwieriger herzustellen sind, sie stammen noch dazu alle aus derselben Fertigung von LG Displays. Egal, wo OLED drauf steht, es ist immer LG drin. Die einzige Ausnahme bilden derzeit Samsungs QD-OLEDs, aber die sind gerade erst auf den Markt gekommen und bedienen ein noch höherpreisiges Segment als es OLEDs an sich schon tun.

Ein neuer Spieler auf dem Feld

Doch genau das könnte sich bald ändern: Und wer fällt euch ein, wenn es darum geht, Preise ordentlich zu drücken? Richtig, China! Einem Bericht von Flatpanelshd.com zufolge, die sich wiederum auf die koreanische Website Biz.Chosun.com berufen, will der chinesische Hersteller BOE in den OLED-Markt mit einsteigen.

Noch in diesem Jahr sollen im Rahmen einer Testproduktion demnach 300.000 Displays gefertigt werden. Das ist vorerst nur ein kleiner Teil des Gesamtmarktes, um genau zu sein etwa fünf Prozent. Aber irgendwo muss das Unternehmen ja anfangen.

Die Spanne soll übrigens von 55 Zoll großen 4K-Modelle bis hin zu 95 Zoll messenden 8K-Kalibern reichen, die außerdem eine Spitzenhelligkeit von bis zu 800 Nits und maximal 120 Hertz Bildwiederholrate erzielen.

Warum die Preise für OLED-TVs bald spürbar fallen könnten

Im Moment ist LG Displays noch in einer komfortablen Position, quasi in einer Monopolstellung. Ein weiterer Spieler auf dem Feld in Form von BOE kann dem Markt also nur guttun. Und das nicht nur, was die Preispolitik anbelangt. Konkurrenz ist auch immer eine Triebfeder für technische Innovationen.

Dass BOE tatsächlich in der Lage sein dürfte, LG Displays das Wasser zu reichen, belegt eine Meldung, derzufolge der chinesische Hersteller die OLED-Panels für das kommende iPhone 14 fertigt (via Heise.de). Grundsätzlich scheint das Unternehmen also ausreichend Erfahrung mitzubringen. Was überhaupt die grundlegenden Unterschiede zwischen OLED, Mini-LED, und so weiter sind, erfahrt ihr hier:

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, ob es in den kommenden Jahren zu einem Preiskrieg zwischen LG, BOE und am Ende vielleicht sogar Samsung kommt!