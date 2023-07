Samsung: Hinweise zur One UI 6-Beta deuten auf ein sinnvolles Update mit breiter Smartphone-Unterstützung hin

One UI 6 startet bald in die erste öffentliche Beta. (Bild Samsung, One UI 5.1)

In der dritten Juli-Woche soll es endlich soweit sein: One UI 6 startet in die erste öffentliche Beta-Version. Im Vorfeld gibt es nun einige Details, welche Smartphones zuerst in die Beta starten dürfen und auf welche Features sich Samsung-Fans freuen können.

Am Ende des Artikels findet ihr außerdem eine Auflistung der Smartphones, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das neueste Update auf Basis von Android 14 erhalten werden.

One UI 6 kommt wohl mit diesen Features

Bereits Anfang Juni haben wir über eine Reihe an Features berichtet, die mit One UI 6 sehr wahrscheinlich auf die Samsung-Handys kommen werden.

Mit der kommenden Version wird eine größere Änderung am Design erwartet. Die letzten Versionen One UI 4 und One UI 5 haben sich nicht wesentlich geändert.

Der für gewöhnlich gut informierte Tippgeber Tarus Vats hat jetzt einige weitere Features entdeckt, die mit dem nächsten Betriebssystem kommen sollen.

Neben weiteren Anpassungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche und des Sperrbildschirms soll vor allem die Performance verbessert werden, unter anderem durch eine effizientere Verwaltung von Hintergrundanwendungen.

Die weiteren Funktionen lauten wie folgt:

Einschränkung bei der Installation veralteter Apps

Satelliten-Konnektivität

Vorausschauende Zurück-Geste (welcher Inhalt folgt)

Nahtlose Aktualisierung

Dateien lassen sich per Drag & Drop verschieben

Partielle Bildschirmaufnahme

Im Großen und Ganzen wird es anscheinend ein funktionales Update mit Quality of Life-Verbesserungen. Interessant dabei bleibt die Unterstützung der Satellitenkommunikation, auf die Samsung wohl jetzt aufsattelt. Andere Hersteller wie Apple setzen beim Notruf ebenfalls auf die Kommunikation via Satellit.

Hierzu sammelten sich im Vorfeld ebenfalls Gerüchte, die jetzt noch einmal bestärkt werden.

One UI 6 Beta: Unterstützte Geräte und Länder

Nicht alle Smartphones von Samsung werden für die öffentliche Beta-Version zugelassen. Es ist ebenfalls möglich, dass die unterstützten Geräte nicht zeitgleich teilnehmen können und dass die Beta-Versionen schrittweise eingeführt werden. Der Hersteller beginnt anscheinend mit der S23-Serie.

Galaxy-S23-Reihe und Galaxy-S22-Reihe

Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4

Galaxy A54

Laut der Webseite SamMobile geht die One UI 6-Beta in den folgenden Ländern an den Start:

Deutschland

China

Indien

Polen

Nordamerika

Südkorea

Vereinigtes Königreich

Diese Samsung-Smartphones sollen One UI 6 erhalten

Eine offizielle Meldung seitens Samsung zu den unterstützten Geräten steht leider noch aus. Folgende Smartphones kommen gemäß den Update-Richtlinien des Herstellers in Frage (via SamMobile):

Galaxy S-Serie

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z-Serie

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A- und M-Serie

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (Alle Modelle)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxie A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy XCover:

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab-Serie

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Sobald Samsung eine offizielle Liste der unterstützten Geräte veröffentlicht, werden wir euch selbstverständlich informieren.

One UI 6-Beta: So könnt ihr teilnehmen

Um am Beta-Programm für One UI 6 teilzunehmen, benötigt ihr die Samsung Members-App aus dem Play Store.

Dort müsst ihr euch mit einem Samsung-Account anmelden und über das obere Banner wischen, um zum Abschnitt »One UI Beta Programm« zu gelangen.

Nach der Registrierung kann in den Einstellungen unter »Software-Update« die neueste Beta-Version heruntergeladen und installiert werden.

Sobald die öffentliche Beta-Version für die kompatiblen Samsung-Smartphone bereit steht, werden wir diese installieren und darüber berichten.



Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr am Beta-Programm teilnehmen und euch die Änderungen genauer anschauen? Gibt es Funktionen, die Samsung unbedingt nachliefern sollte? Schreibt es gerne in die Kommentare!_