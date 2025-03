One UI 7: Großes Update für Galaxy-Handys spart euch künftig Zeit und Nerven

Goodbye Captchas? Nicht ganz, aber Samsung hat mit One UI 7 eine potenziell hilfreiche Funktion in petto.

Captcha-Verifizierungen sind vor allem frustrierend und zeitraubend. Samsung will daher mit einer neuen Funktion in One UI 7 Nerven sparen.

Im Detail:

In den Internet-Einstellungen gibt es eine neue Funktion mit dem Namen »Automatische Bestätigung« (via AndroidAuthority).

Laut Beschreibung handelt es sich dabei um eine Funktion, die es ermöglicht, Captchas auf unterstützten Webseiten zu überspringen und die Datenerfassung während des Authentifizierungsprozesses zu umgehen.

Wie die Beschreibung vermuten lässt, muss die entsprechende Webseite diese Funktion »unterstützen«. Ebenso muss der Internetbrowser von Samsung dafür verwendet werden. Für Google Chrome, Firefox und Co. gibt es speziell diese Einstellung nicht.

Die neue Option findet ihr in den Einstellungen des Galaxy-Smartphones.

Gut möglich, dass diese Option nach einem Update erst aktiviert werden muss.

Tippt auf »Apps« und wechselt anschließend zu »Samsung App-Einstellungen«.

Wählt nun »Datenschutz-Dashboard« aus.

Tippt jetzt auf »Smartes Anti-Tracking«.

Tippt auf »Automatische Bestätigung«, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktiveren.

In unserem Fall war diese Funktion bereits aktiviert. Wie gut dieses Feature in der Praxis funktioniert, werden die ersten Tests auf Webseiten mit Captcha-Überprüfung zeigen. Wir aktualisieren den Artikel zeitnah an dieser Stelle.

Wie Samsung bereits offiziell mitgeteilt hat, erhalten die ersten Geräte am 07. April das große Update mit einigen Neuerungen. Wie immer hängt die Liste der Features vom jeweiligen Gerät ab.

Inzwischen gibt es eine offizielle Liste mit vielen weiteren älteren Geräten, die das Update zeitnah erhalten sollen:

Galaxy S-Serie:

Galaxy S24-Serie

Galaxy S24 FE

Galaxy S23-Serie

Galaxy S23 FE

Galaxy S22-Serie

Galaxy S21-Serie

Galaxy S21 FE

Galaxy Z-Serie:

Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3 und Galaxy Z Flip3

Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10-Serie

Galaxy Tab S9-Serie

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8-Serie

Galaxy Tab S6 Lite

Natürlich erhalten noch viele weitere Samsung-Handys das Update auf One UI 7, dementsprechend wird der Hersteller die Liste in den nächsten Tagen und Wochen höchstwahrscheinlich aktualisieren.

Was haltet ihr von einer solchen Funktion zur Umgehung von Captchas? Sucht Samsung nach einer Lösung für ein nicht vorhandenes Problem oder sorgen Captchas auch bei euch für Frust? Freut ihr euch schon auf das Update im April oder seid ihr von den neuen Funktionen noch nicht überzeugt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!