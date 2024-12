One UI 7: Samsung bestätigt Neuerungen samt Beta-Start

Android 15 für Samsung-Galaxy-Geräte rückt dank der Beta für One UI 7 näher.

Die erste Beta für One UI 7 ist offiziell: Wie heute Mittag bereits durchgesickert ist, debütiert Samsung das Galaxy-Betriebssystem auf Basis von Android 15 für insgesamt drei Handys. Bei den kompatiblen Smartphones handelt es sich natürlich um die (noch) aktuelle Flaggschiff-Serie rund um das Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra.

Wenn ihr ein solches Samsung-Smartphone euer Eigen nennt, könnt ihr die Beta ab sofort über das Samsung Members Programm herunterladen. Allerdings ist nicht die gesamte DACH-Region freigeschaltet – in der Schweiz und in Österreich müsst ihr euch noch in Geduld üben.

One UI 7: Erster Blick auf die Neuerungen – Fokus auf »Galaxy AI«

Zeitgleich gewährt Samsung erstmals einen offiziellen Einblick in die Neuerungen, die mit One UI 7 auf Galaxy-Nutzer warten.

Natürlich kommt auch die neue Software nicht ohne eine KI-Bezeichnung aus, denn in der offiziellen Mitteilung spricht Samsung von einem » AI-integrierten Betriebssystem «, das Galaxy-Nutzer erhalten.

«, das Galaxy-Nutzer erhalten. Der Fokus liegt entsprechend insbesondere auf dem »Galaxy AI« genannten Featureset, das die gesammelten KI-Funktionen unter einem Banner vereint.

Hierzu zählt der »Writing Assistant«, der namensgetreu euren Texten unter die Arme greifen soll. Als mögliche Anpassungen nennt Samsung etwa eine Zusammenfassung, Übersetzung oder schlichte Korrektur des markierten Textes.

»Call Transcript« verspricht hingegen eine automatische Mitschrift eurer Telefonate. Ist die KI-Funktion sowie Anrufaufzeichnung aktiviert, sollen eure Gespräche vollständig transkribiert werden. Zum Start unterstützt Samsung 20 Sprachen – darunter auch Deutsch.

3:31 Galaxy S24 Ultra: Samsung präsentiert sein neues Flaggschiff mit KI-Fokus im Trailer

Autoplay

»Now Bar«: Neues Benachrichtigungscenter für S-Geräte

Abseits der ganzen KI-Updates verpasst Samsung seiner neuen Benutzeroberfläche auch ein neues Benachrichtigungscenter: Die »Now Bar« genannte Leiste soll künftig eure Anlaufstelle für alle wichtigen Meldungen werden.

Funktional erinnert die Now Bar stark an Apples »Dynamic Island«, wird aber am unteren Rand des Bildschirms platziert. Einige der Widgets, etwa für die Musikwiedergabe, sind dabei interaktiv gestaltet und erlauben es euch im konkreten Beispiel, zum nächsten Lied zu springen.

Die Now Bar, die zunächst nur für Geräte der Galaxy-S-Serie freigeschaltet wird, dient als zentrale Neuerung für eine »simples, aber wirkungsvolles Design«, wie Samsung verspricht.

Denn neben der neuen Zentrale werden auch Start- und Sperrbildschirm vereinfacht sowie die zugehörigen Widgets neu gestaltet. Damit soll »visuelle Unübersichtlichkeit reduziert und eine intuitive Handhabe der AI-Funktionen« gewährleistet werden.

Neue Kamera-App und das Ende von DeX

Smartphones dienen für viele Nutzer als mobiler Kameraersatz, das ist auch Samsung nicht entgangen. Entsprechend verspricht der Hersteller für die Kamera-App eine neue Benutzeroberfläche, die »intuitivere Kontrolle über erweiterte Einstellungen« liefern soll.

Dazu gehört eine neue Anordnung von Kameratasten, Steuerelementen und Modi. Die wichtigsten Funktionen sollen so leichter zu erreichen sein; zeitgleich sei die Vorschau eurer aufgenommenen Bilder und Videos leichter zu sehen.

Daneben werden auch die Einstellungen im Pro-Modus für Fotos und Videos neu angeordnet. So wurde das Layout der manuellen Einstellungen »vereinfacht«, während im Pro-Videomodus eine neue Zoomsteuerung eine komfortablere Steuerung verspricht.

Im Kleingedruckten der britischen Samsung-Webseite findet sich zudem ein Hinweis, der bisher nicht offiziell kommuniziert wurde: Samsung DeX wird mit Ankunft von One UI 7 eingestellt.

Die Software ermöglichte es, die Benutzeroberfläche von Samsung-Smartphones auf eurem PC zu spiegeln und Dateien auf Wunsch zu transferieren. Für dieselbe Funktion ist künftig die Microsoft-App »Phone Link« alleinverantwortlich.

Nach der Beta ist vor dem Release

Die Samsung-Mitteilung nennt auch einen Hinweis auf den offiziellen Launch von One UI 7. So soll das neue Betriebssystem im ersten Quartal 2025 zusammen mit »Geräten der kommenden Galaxy S-Serie« starten. Mit diesen ist natürlich die Galaxy-S25-Generation gemeint, um die sich bereits einige Gerüchte ranken.