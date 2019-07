Apple kann auf eine bewegte und langjährige Firmengeschichte zurückblicken, in der das Unternehmen jede Menge unterschiedlicher Werbevideos und -Bilder produziert hat. Die sind für Fans und alle diejenigen interessant, die sich mit der Geschichte Apples vertraut machen möchten.

Um einen umfangreichen Blick auf die Werbehistorie der Firma zu ermöglichen, die mit dem iPhone eines der bedeutendsten und erfolgreichsten Lifestyle-Produkte der aktuellen Zeit erschuf, hat sich der Grafikdesigner Sam Henri Gold die Mühe gemacht, und hunderte Videos sowie Bilder mit Apple-Werbung in einem umfangreichen Online-Archiv gesammelt (via TheVerge).

I've decided to open up my Apple video archive via Google Drive as a sorta test flight to make sure all the dates are accurate and to ensure I haven't missed anything, check it out and enjoy! Feedback encouraged :) https://t.co/B2U7KlzZ9n pic.twitter.com/G1iLMmFHJN