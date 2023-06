Online-Shopping noch sicherer: PayPal bringt nützliches Feature nach Deutschland

Paypal führt das Passkey-Verfahren jetzt auch in Deutschland ein. (Quelle: Paypal)

Ein passwortfreies Internet: Dieses Vorhaben klingt zunächst seltsam, ist aber tatsächlich das ausgerufene Ziel der sogenannten FIDO-Allianz.

Die vor mehr als zehn Jahren erstmals in Erscheinung getretene Kooperation mehrerer namhafter Tech-Unternehmen wie Google, Apple oder Microsoft arbeitet daran, die als potenzielle Sicherheitslücke gesehenen Passwörter gänzlich abzuschaffen.

Apple hat hierfür bereits im vergangenen Jahr die sogenannten Passkeys zu iOS 16 eingeführt; auch Google arbeitet seit Mai 2023 mit der neuen Methode.

Mit dem Online-Bezahldienst PayPal startet in Kürze der nächste Tech-Gigant mit der Passkey-Technologie.

Das Feature wurde bereits im Oktober 2022 offiziell angekündigt, doch war es zum damaligen Zeitpunkt nur dem US-amerikanischen Raum vorbehalten.

In den kommenden Wochen weitet PayPal die Passkey-Möglichkeit auf berechtigte Kundinnen und Kunden auf Apple-Geräten und Google Android-Geräten in Deutschland aus. Dies erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Durch diese Einführung verspricht PayPal wie bei Apple und Google zuvor eine schnelle und sichere Anmeldung im jeweiligen Account.

So wird der PayPal-Passkey auf iOS und Android erstellt

Bei Apple-Geräten soll das Erstellen des Passkeys - sobald freigeschaltet - beim erstmaligen Aufrufen der PayPal-Webseite via dem Safari-Browser angezeigt werden.

Haben sich die Kunden dann zum letzten Mal mit dem klassischen Benutzernamen und zugehörigem Passwort angemeldet, wird eine Identifizierung per Touch ID oder Face ID durchgeführt.

Ist diese erfolgt, wurde der Passkey erfolgreich angelegt. Zudem werden diese im iCloud-Schlüsselbund synchronisiert, um in Apple-Geräten ab iOS 16, iPadOS 16.1 oder macOS Ventura stets zugriffsbereit zu sein.

Für Android-Geräte hingegen ist mindestens Betriebssystem-Version 9 erforderlich.

Auch hier ist eine klassische PayPal-Anmeldung über den Chrome-Browser erforderlich, der im Anschluss die Schaltfläche Passkey erstellen anzeigt.

Danach wird der Nutzer aufgefordert, sich über die gleiche Weise zu identifizieren, wie auch das jeweilige Gerät entsperrt wird - also wahlweise per PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Daraufhin soll in Android der jeweilige Passkey erstellt sein und künftig für das Einloggen genutzt werden können.

Passkeys - was sind das überhaupt?

Bei Passkeys handelt es sich um einen neuen Standard, der sukzessive von der eingangs angesprochenen FIDO-Allianz eingeführt wird.

Diese ersetzen die klassischen Passwörter durch kryptografische Schlüsselpaare und digitale Anmeldeinformationen. Hierzu zählen etwa biometrische Anmeldedaten, wie sie auch schon zum Entsperren von Smartphones erstellt werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben dem Wegfall von Passwörtern, die bei hoher Komplexität vor allem schnell vergessen werden können, sind solche Biometrie-Daten insbesondere gegenüber etwaigen Phishing-Versuchen und weiteren Angriffen gesichert.

Sind Passkeys die Zukunft der IT-Sicherheit? Werdet ihr so schnell wie möglich auf die neue Log-in-Option umsteigen oder beim klassischen Passwort bleiben? Nutzt ihr einen Passwort-Manager und wenn ja, welchen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!