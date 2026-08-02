OpenAIs neue KI Astra liefert angeblich neue Lösungen für zehn offene Probleme aus Mathematik – jetzt müssen sie geprüft werden

KI und Mathematik gehen Hand in Hand. Diese Bindung will OpenAI in Zukunft noch mehr stärken. (Bildquelle: Adobe Stock – Abhinaya Project – peopleimages.com)

Zehn offene mathematische Probleme. Jahrzehntelang gab es keinen Durchbruch, und nun soll OpenAIs neue KI-Familie Astra neue Ergebnisse für einige dieser Forschungsfragen geliefert haben.

OpenAI hat mit seiner kommenden Modellfamilie Astra nach eigenen Angaben neue mathematische Ergebnisse und Beweisansätze in Bereichen der Mathematik und theoretischen Informatik erzeugt, an denen einige der klügsten Köpfe der Welt seit Jahren arbeiten.

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Astra: Lange Aufgaben für KI-Systeme

Was macht Astra anders? Anders als viele bisherige Modelle ist Astra nicht für schnelle, kurze Anfragen optimiert. Stattdessen arbeiten mehrere KI-Agenten über längere Zeit zusammen, koordinieren sich und bearbeiten komplexe Aufgaben Schritt für Schritt. Laut OpenAI eignen sich die Systeme deshalb vor allem für umfangreiche Projekte und anspruchsvolle mathematische Fragestellungen.

CEO Sam Altman hat Astra in dieser Woche bereits Politikern und Regulierungsbehörden in Washington D.C. vorgestellt, so The Decoder. Das deutet darauf hin, dass OpenAI die neue Modellfamilie als wichtigen Meilenstein betrachtet.

Noch ist allerdings unklar, unter welchem Namen Astra erscheinen wird. OpenAI hat nicht bestätigt, dass es sich dabei um GPT-6 handelt. Denkbar wäre auch eine Zwischenversion wie GPT-5.7 oder sogar eine vollständig neue Modellreihe neben Projekten wie Sol, Terra oder Luna.

Zehn mathematische Durchbrüche statt endgültiger Lösungen

Die größte Aufmerksamkeit erhält Astra jedoch durch seine mathematischen Leistungen.

Thomas Bloom von der University of Manchester betreibt den Blog erdosproblems.com, auf dem offene mathematische Probleme dokumentiert werden. Er ordnet die Ergebnisse so ein:

»Das sind große Neuigkeiten. Das ist bedeutsamer als das Gegenbeispiel zur Unit Distance Conjecture, das im Mai veröffentlicht wurde.«

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Die zehn Ergebnisse stammen aus unterschiedlichen Forschungsgebieten, darunter:

Hochdimensionale Geometrie

Kodierungstheorie

Gruppentheorie

Quantenkomplexität

Gitter-Kryptographie

Extremale Kombinatorik

Dabei handelt es sich nicht in jedem Fall um endgültig bewiesene Lösungen bereits seit Jahrzehnten offener Probleme. Vielmehr geht es um neue mathematische Resultate und Beweisführungen, die von Forschern anschließend geprüft und formalisiert werden müssen.

Trotz der beeindruckenden Ergebnisse mahnt OpenAI zur Einordnung. Noam Brown, Reasoning-Forscher bei OpenAI, erklärte, dass Astra zwar große Fortschritte bei wissenschaftlichem Reasoning erzielt habe, die berühmten Millennium-Probleme des Clay Mathematics Institute jedoch nicht lösen konnte.

Das Institut vergibt für die Lösung eines dieser sieben mathematischen Probleme ein Preisgeld von einer Million US-Dollar. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 2000 wurde bislang nur eines davon gelöst.

Brown bezeichnet Astra deshalb als einen »großen Schritt für wissenschaftliches Denken«.

Rund 2.000 Dollar Rechenkosten

Laut OpenAI verursachte die Erzeugung der zehn mathematischen Ergebnisse Rechenkosten von rund 2.000 US-Dollar, gemessen an den API-Preisen des Sol-Modells. Angesichts der Komplexität der Aufgaben sei das vergleichsweise wenig.

Die KI arbeitete allerdings nicht vollständig allein. Nachdem Astra die Beweise und Lösungsansätze erzeugt hatte, arbeiteten Forscher gemeinsam mit demselben Modell daran, die Ergebnisse in wissenschaftliche Veröffentlichungen zu überführen. Zusätzlich wurden die Beweise in der Programmiersprache Lean veröffentlicht, sodass sie maschinell überprüfbar sind.

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OpenAI betont deshalb, dass die mathematischen Ansätze von Astra stammen sollen, während die Forscher die Ergebnisse aufbereiten und formalisieren. Für die Richtigkeit der veröffentlichten Arbeiten übernimmt jedoch weiterhin das Unternehmen die Verantwortung.

Damit stellt sich auch eine grundsätzliche Frage: Wem gehört die wissenschaftliche Anerkennung für einen Beweis, der überwiegend von einer KI entwickelt wurde? OpenAI argumentiert, dass vollständig KI-generierte Beweise nicht einfach menschlichen Autoren zugeschrieben werden sollten. Das würde sowohl den Beitrag des Systems als auch den Charakter menschlicher Forschungsarbeit verzerren. Das Unternehmen verweist dabei auf die Leiden Declaration on AI and Mathematics.

Was ist das? Die Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematicsist ist ein im Juni 2026 veröffentlichter internationaler Aufruf von Mathematikerinnen und Mathematikern, der Richtlinien für einen transparenten und ethischen Einsatz von KI in der mathematischen Forschung fordert, um die wissenschaftliche Integrität, Nachvollziehbarkeit und menschliche Verantwortung für mathematische Beweise zu sichern.

Regulierung und der Blick nach vorn

Astra befindet sich derzeit in der Testphase. Nach Angaben von OpenAI soll das System außerdem eines der ersten Modelle sein, das den neuen Sicherheits- und Regulierungsprozess der US-Regierung durchläuft, bevor es öffentlich veröffentlicht wird.

Offen bleibt allerdings, wie zuverlässig Astra über sehr lange Rechenphasen hinweg arbeitet. Gerade bei agentischen KI-Systemen können sich kleine Fehler über viele Zwischenschritte hinweg verstärken und das Endergebnis verfälschen.

Das eigentliche Ziel: Autonome KI-Forscher

Für OpenAI sind die mathematischen Erfolge deshalb nur ein Zwischenschritt. Chief Scientist Jakub Pachocki erklärte bereits im vergangenen Jahr, dass das Unternehmen KI-Systeme entwickeln möchte, die stunden- oder sogar tagelang selbstständig an wissenschaftlichen Problemen arbeiten können.

Übrigens: Diese KI nimmt euch das Denken nicht komplett ab und deswegen ist es für mich die Beste

Die langfristige Roadmap sieht laut OpenAI zwei große Etappen vor:

Bis September 2026 soll ein KI-System entstehen, das auf dem Niveau eines Forschungspraktikanten arbeitet und Wissenschaftler deutlich produktiver macht.

Bis März 2028 soll ein vollständig autonomer KI-Forscher Forschungsprojekte eigenständig durchführen können.

Astra könnte den ersten dieser beiden Meilensteine markieren. Gleichzeitig steigen damit die Anforderungen an die benötigte Rechenleistung erheblich. Ob OpenAI den dafür notwendigen Ausbau seiner Infrastruktur langfristig finanzieren kann, dürfte deshalb eine der entscheidenden Fragen sein.