Gothic Remake: Der neue Patch 1.4 ist da und meine liebste Kampf-Technik funktioniert jetzt noch besser

Da hat Xardas glatt einen neuen Patch fürs Minental heraufbeschworen.

Ein neuer Patch für das Gothic Remake ist aufgeschlagen, und der hat neben nötigen Fixes für Technikprobleme auch einige spannende Anpassungen fürs Balancing im Gepäck. Aufhorchen dürfen jetzt vor allem diejenigen unter euch, die gerne Magierroben tragen und sich bisher über wenig Rüstungsschutz geärgert haben.

Außerdem lohnt es sich beim nächsten Durchgang, bekannte Orte nochmal ganz genau zu durchsuchen. Und dann ist da noch die für mich persönlich beste Nachricht aus dem Update: Eine Änderung bei der Armbrust macht meine liebste Fernkampftechnik noch praktischer.

Ich liste euch erst die wichtigsten Punkte von Patch 1.0.4 auf. Die kompletten Patch Notes findet ihr danna uf Seite 2 dieses Artikels. Achtung, bei den Änderungen an den einzelnen Kapiteln können Story-Spoiler enthalten sein!

Mein Favorit - Die Armbrust: Ich habe mich auf Fernkampf spezialisiert, und die Armbrust bietet dafür die nötige Durchschlagskraft. Allerdings dauert das Nachladen ewig, deshalb wechsle ich nach einem oder zwei Schüssen geschwind auf meinen schwächeren, aber viel schnelleren Bogen, mit dem ich den Rest erledige.

Diese Technik hatte bisher den Nachteil, dass ich in der Nachlade-Animation festhängen konnte, ehe der namenlose Held seinen Bogen rauskramt. Das konnte bisher offenbar sogar Bolzen kosten, die dann gar nicht in der Armbrust eingeklemmt waren. Mit dem Patch wurden beide Punkte behoben.

1:22 Gothic ist wieder da! DAS Rollenspiel aus Deutschland feiert nach 25 Jahren sein Comeback mit einer ergreifend Ansprache an die Fans

Autoplay

Roben und Rüstungen: Hier gibt’s gleich mehrere Anpassungen. Schwächere Rüstungen bieten etwas weniger Schutz, dafür sind die ersten Upgrades günstiger. Bei den Rüstungen der höheren Fraktionen kosten die Verbesserungen dafür mehr. Magierroben bieten nun mehr Schutz vor physischen Schäden, allerdings weniger vor Elementarschaden.

Mehr Loot: An vielen Orten wurden neue oder andere Items verteilt. Etwa im Schiffswrack, dem Nebelturm, der Alten Festung und vielen Unterwasserbereichen. Es lohnt sich also, bei eurem nächsten Durchlauf nochmal genau hinzuschauen.

Viele weitere Bug-Fixes und Änderungen findet ihr auf der nächsten Seite in den vollständigen Patch Notes. Oben haben wir euch außerdem ein paar spannende Artikel rund um Gothic verlinkt. Es scheint, als wären die Entwickler des Remakes noch nicht am Ende ihrer Arbeit angekommen – sie bitten darum, Bugs weiterhin fleißig zu melden und versichern, dass man sich das Feedback der Community genau ansehe.