In Staffel 3 von Ringe der Macht gibt es ein Liebesdreieck, bei dem Tolkien wahrscheinlich im Grab rotiert

In Staffel 3 kehrt Galadriels Ehemann Celeborn zurück und muss sich offenbar direkt mit Konkurrenz abfinden. Bild: Amazon / MGM Studios

Dass sich die Serie Die Ringe der Macht ziemlich wenig um Vorlagentreue sorgt, ist schon seit Season 1 offensichtlich. Die Showrunner nehmen sich für ihr Werk zahlreiche kreative Freiheiten, die nicht auf dem Werk von Autor J.R.R. Tolkien basieren und diesem teils sogar deutlich widersprechen.

Für Staffel 3 wurde nun eine Geschichte bestätigt, die die bisher stärkste Abweichung darstellen könnte. Spannend ist auch, wie viele solcher Plot-Punkte die Showrunner schon im Vorfeld enthüllen – etwa auch zum Balrog, der seit neuestem sprechen kann.

Galadriel liebt nicht nur ihren Mann, sondern auch … Sauron

In Tolkiens Welt sind Elben ihrem erwählten Partner für alle Zeiten treu ergeben und führen strikt monogame Beziehungen – hier kommt sehr deutlich Tolkiens tief katholisches Weltbild zum Vorschein. Er hatte die Liebe zwischen Elben stets als perfekt dargestellt, wie auch alle anderen Aspekte ihres Lebens, die sie von den fehlbaren Menschen und Zwergen abheben sollten.

Die Amazon-Serie setzt hingegen lieber auf beliebte moderne Tropes. Schon in den bisher erschienenen Episoden war Galadriel Sauron überraschend innig zugetan. Daran hat wohl auch nichts geändert, dass er ihr sein wahres Gesicht offenbart und ihr zwischendurch eine Klinge in die Brust gerammt hat. Ganz zu schweigen davon, dass Sauron auch der Mörder ihres Bruders ist. Sie findet ihn wohl dennoch anziehend genug, dass die Showrunner ein Liebesdreieck zwischen ihr, dem Dunklen Herrscher und Galadriels Ehemann Celeborn erfunden haben.

Das bestätigten J.D. Payneund Patrick McKay auf einer Convention ausdrücklich gegenüber Nerdist.

1:39 Ringe der Macht: Ein erster richtiger Teaser zu Staffel 3 zeigt Galadriels Ehemann Celeborn und Saurons furchterregendste Untertanen

Autoplay

Vermutlich wird der Begriff Liebesdreieck hier, wie sehr oft in der Popkultur, falsch benutzt – außer natürlich, Sauron und Celeborn machen einander auch schöne Augen. Gemeint ist vermutlich eher ein Liebes»winkel«, bei dem Galadriel im Zentrum steht und sich zu beiden Männern hingezogen fühlt. Aber wer weiß, die Details werden wohl erst mit dem Start von Staffel 3 am 11. November 2026 enthüllt.

Dass ausgerechnet eine so mächtige und weise Elbin wie Galadriel, die laut Tolkien immer auf der Seite des Schöpfungslichts wandelte und ihrem Volk als Leitstern in den dunkelsten Zeiten diente, tiefe Gefühle für den grundlegend bösartigen, grausamen und gierigen Sauron entwickelt, nachdem sie für kurze Zeit mit seiner menschlichen Gestalt durch die Gegend gereist ist, dürfte bei Tolkien-Fans zu akutem Augenrollen führen. Aber für die ist die Serie ja eh nicht wirklich gedacht.

Die Ringe der Macht kämpfte in Staffel 2 mit stark sinkenden Zuschauerzahlen. Schon Staffel 1 hatte Probleme, die Leute bei der Stange zu halten – wo die ersten Episoden noch beeindruckende Quoten schreiben, sprangen mehr als die Hälfte schon vor dem Finale wieder ab. Dennoch wird Amazon die geplanten fünf Staffeln herausbringen. Alles andere würde sie noch teurer zu stehen kommen. Mehr lest ihr oben.